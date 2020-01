Turista Protegido: seguridad y protección a consumidores de bienes y servicios

Proteger a las personas que eligen a la provincia de Córdoba para disfrutar sus vacaciones de verano y resguardar sus derechos es prioridad para el Gobierno provincial. Con este fin, sigue desarrollándose el programa Turista Protegido 2020, que se extenderá hasta marzo.

Esta iniciativa es ejecutada por la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Brinda seguridad y protección a turistas, informándoles sobre sus derechos y facilitándoles su defensa cuando surgen conflictos a partir de la contratación de bienes y servicios.

En el marco del programa, durante el día de hoy, personal e inspectores de Defensa del Consumidor entregarán folletería informativa, asesorarán y receptarán reclamos de turistas en Villa Carlos Paz. El jueves estarán en Villa General Belgrano; el viernes en Carlos Paz; y sábado y domingo en Mina Clavero. También irán al Festival de Doma y Folklore de Jesús María hasta su cierre.

El director de Defensa del Consumidor, Ariel Juri, dijo que se dispusieron dos oficinas móviles y que “se hará prevención con folletos y asesoramiento, se controlarán precios en locales gastronómicos y se evacuarán consultas”. Y precisó, «ante denuncias, nos constituimos en el domicilio de un comercio o empresa de servicio, para resolver los conflictos in situ”.

Denuncias

El consumidor puede efectuar una denuncia cuando un comercio o empresa incumple las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial (24.240 y 22.802, respectivamente).

Otra acción es la realización de controles para la correcta exhibición de precios y condiciones contractuales por parte de los proveedores de bienes y servicios. Las inspecciones en comercios y empresas se efectúan de oficio o por denuncia.

A infractores de leyes provinciales y nacionales se les aplican sanciones.

Cómo reclamar

Por reclamos o denuncias, los turistas deben comunicarse al 0800-444-5698; contactarse por Facebook a: Defensa del Consumidor Córdoba y por Instagram: @defensadelconsumidor.cba

También pueden hacerlo por mail: [email protected]

Otra forma es dirigirse a los móviles de Defensa del Consumidor o a la delegación más cercana del lugar donde el turista haya efectuado una compra o contratación.

El trámite es gratuito y debe realizarse personalmente. Debe presentarse:

Nota con el motivo de la denuncia.

Documentación que compruebe la relación de consumo (ticket, factura, contrato de compra o del servicio)

Fotocopia del DNI de quien hace la denuncia.

La Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial funciona en calle Tucumán 176, planta baja y segundo piso, ciudad de Córdoba. En enero, el horario de atención es de 8 a 14. Desde febrero, se volverá al horario de 8 a 20.

Se pueden denunciar cuestiones vinculadas a telefonía celular, bancos, financieras, electrodomésticos, negocios de ropa y servicios técnicos.

Recomendaciones

Los turistas que contratan alojamiento y excursiones, consumen productos gastronómicos y usan tarjetas deben tomar recaudos.

Algunas sugerencias:

Exigir ticket o factura.

Contratar servicios por escrito. Si es telefónicamente o por internet, solicitar número de gestión, datos de la persona que atiende y domicilio físico de la empresa.

Verificar que los precios de productos y/o servicios coincidan con los publicados en las promociones.

Constatar que el proveedor del alojamiento figure en los registros de la Secretaría de Turismo de la localidad visitada o en la Agencia Córdoba Turismo. Por ejemplo, consultar el sitio: viajaracordoba.tur.ar

Evitar alquilar propiedades en la vía pública sin conocer su estado y condiciones.

Reclamar el reintegro de la seña si el inmueble y/o servicio contratado no cumple lo preestablecido.

Locales gastronómicos: deben exhibir en la entrada la lista de precios y ofrecer una carta individual por cada mesa.

Al comprar con tarjeta de crédito, no perderla de vista y verificar el cupón antes de firmarlo.

Controlar resúmenes de tarjetas de crédito. Hay 30 días para realizar el desconocimiento de una compra no efectuada.