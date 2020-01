Las bandas y sus temas olvidados

Por Valdir Peyceré

“Nos veremos mañana” se llama el tema de Manal que no conocía mi cuñado. Él se enorgullece de conocer “todo Manal” pero a ese, que se lo nombré, no lo conocía y lo que fue más sorprendente; le gustó. A mí me parecía que esa música iría como un guante en el repertorio de “La Maldita Máquina” y en la voz potente de Carlitos (Carlos Oliva) que aparece un poco como el frontman de la banda. Yo mismo creía conocer “todo Aquelarre” y, sin embargo, di con “Siesta Cambiada”, un tema instrumental de la gran banda argentina de los setenta. Como casi todo lo del grupo integrado por Héctor Starc, Emilio Del Guercio, Rodolfo García y Hugo González Neira, es excelente. Spinetta (con sus bandas), Pappo (con sus bandas), Litto Nebbia con y sin Los Gatos, León Gieco, Vox Dei y Charly García (con sus bandas); por nombrar a algunos de los principales íconos del rock nacional, tienen muchas de estas perlas perdidas. Cuando hablo de perlas perdidas me refiero a bandas viejas y consagradas (y autores solistas idem) ya que lo nuevo y muy nuevo está por descubrirse… en este final de año me topé con un “ricotero” que aunque era “del palo del rock”, no conocía ninguna de las bandas nuevas que le nombré; muchas de ellas con nombres bastante poéticos: Tobogán Andaluz, Morada de Pájaros, Atrás hay truenos… las tres muy buenas; no comenté de Las ligas menores o El mató a un policía motorizado, porque aunque un poco más conocidas creo que sería injusto que “compitieran” con bandas de más de 40 años de trayectoria! Así que ahí va una selección con algunas de las más “antiguas” (aunque solo cronológicamente ya que estas bandas están en el top de cualquier roquero que se aprecie y la música muchas veces es tan buena como los vinos). Muchos amigos y conocidos han puesto su granito de arena para que conociera más de algunos grupos internacionales principalmente pero hoy me voy a dedicar a las bandas nacionales.

El baúl de los raros:

Aquelarre Cacería en el bosque (“Siesta”, 1975)

La Máquina de hacer pájaros Obertura 777 (“Películas”, 1977)

León Gieco La historia esta (Vol. IV, 1978)

Litto Nebbia No importa la razón (“1981” – B. S. Municipal, 1981)

Los Gatos Fuera de la ley (“Beat Nº 1” , 1969)

Los Redondos Una piba con la remera de Greenpeace (“Momo S”., 2000)

Manal Nos veremos mañana (“Reunión”, 1981)

Pappo’s Blues Con Elvira es otra cosa (“Pappo’s Blues vol IV”, 1973)

Spinetta – Jade Enero del último día (“Madre en años luz”, 1984)

Vox Dei Detrás del vidrio (“Jeremías pies de plomo”, 1972)

(La foto que ilustra la nota es Vox Dei, de José Luis Perrotta)

He aquí algunos pocos temas para comenzar a conformar la lista de estas joyitas perdidas. Hay casos como los de Litto Nebbia y León Gieco que tienen una discografía inconmensurable. Sus discos, sus álbumes, son muchísimos y ni que hablar de sus temas. Los que conocemos, probablemente son un puñado mínimo. Muchas perlitas olvidadas. El rock como la vida tiene de las suyas y con estas vamos armando el rompecabezas de lo mejor de esta música que va entrando en nosotros poco a poco. Esas canciones de rock psicodélico, progresivo, pop, blusero, nos refrescan la vida y nos potencian hacia momentos de inspiración y relax. También, a veces, hacia una plenitud cósmica; lo que los japoneses llaman de “satori”. Completar esa lista depende en buena medida de nosotros. En un mundo tan heavy, uno se merece estas caricias para los oídos y para el alma.