La obra comprende 20,5 kilómetros entre la Ruta Provincial 5 y la Ruta Nacional 36.

La nueva conexión vial permitirá descongestionar la Ruta Provincial 5 y mejorar la conexión con la Autovía Córdoba-Río Cuarto.

La región de Calamuchita contará con una nueva alternativa de conexión vial una vez finalizada la pavimentación de la Ruta Provincial S-372, que vincula Santa Rosa de Calamuchita con Soconcho.

La obra impulsada por el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, presenta un 75% de avance y se extiende a lo largo de 20,5 kilómetros.

Actualmente, alrededor de 120 trabajadores se encuentran abocados a los distintos frentes de obra.

El corredor comienza en la intersección con la Ruta Provincial 5, en Santa Rosa de Calamuchita, y se extiende hasta su empalme con la Ruta Nacional 36, en cercanías de Soconcho.

Su desarrollo atraviesa un sector de topografía montañosa que comprende el cordón de las Sierras Chicas de Santa Rosa y Calmayo.

Un enlace clave para la integración regional

La incorporación de este camino pavimentado permitirá mejorar la vinculación entre distintas localidades y parajes, además de ofrecer una opción de circulación que contribuirá a aliviar el tránsito sobre la Ruta Provincial 5, especialmente durante la temporada turística.

Otro de los beneficios será la posibilidad de acceder directamente a la Autovía Córdoba-Río Cuarto sin necesidad de atravesar los diques de los lagos Embalse y Los Molinos.

La infraestructura favorecerá el movimiento de vecinos, visitantes y productores, al tiempo que fortalecerá el potencial turístico de sectores como El Parador de Montaña, Soconcho, los parajes de las Sierras Chicas y la comuna de Calmayo.

De esta manera, el nuevo corredor ampliará las posibilidades de circulación y permitirá descubrir otros circuitos y paisajes del valle de Calamuchita.

Obras para una circulación más segura

El proyecto incluye distintas intervenciones destinadas a ordenar el tránsito y mejorar las condiciones de seguridad vial a lo largo del recorrido.

En el inicio del trazado se construye una intersección tipo rotonda, que permitirá organizar los accesos a las rutas provinciales y distribuir la circulación hacia los sectores residenciales de Santa Rosa de Calamuchita.

Por otra parte, en el sector del paraje El Parador se contempla un perfil de camino con características urbanas.

También se incorporan carriles de sobrepaso para vehículos lentos en los tramos de pendientes y curvas pronunciadas, con el propósito de facilitar las maniobras y favorecer la fluidez vehicular.

Todo el recorrido contará con señalización vertical y horizontal, conforme a las disposiciones de la Ley Provincial de Tránsito N.º 8560.