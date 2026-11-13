Milei, del diablo a las lágrimas: cuando el poder cambia hasta las convicciones

El Presidente que supo llamar al papa Francisco «representante del maligno en la Tierra» hoy se muestra conmovido ante la despedida de León XIV. Entre aquellos insultos y las lágrimas de este miércoles hay una distancia que merece algo más que una fotografía emotiva: merece una explicación.

La política tiene esas escenas que, por lo menos, obligan a detenerse y hacer memoria. Este miércoles, Javier Milei despidió al papa León XIV en Ezeiza con lágrimas en los ojos, visiblemente emocionado, agradecido por su visita y expresándole que la Argentina era su casa.

Una imagen conmovedora. Pero también una imagen que contrasta brutalmente con el discurso que el propio Milei supo construir sobre la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Porque no hace tanto tiempo, el Presidente argentino tenía otra manera de referirse al Papa. En 2020, cuando Jorge Bergoglio ocupaba el Vaticano, Milei lo calificaba como «el representante del maligno en la Tierra». No era una crítica circunstancial ni una diferencia teológica expresada con firmeza. Era un agravio de enorme magnitud. También lo acusaba de impulsar el comunismo y lo convertía en blanco de sus ataques ideológicos.

Aquel Milei no parecía dispuesto a concederle al Papa siquiera el respeto que merece cualquier persona, mucho menos alguien que representa a millones de católicos en todo el mundo.

Pero llegó el poder. Y con el poder, aparentemente, también llegaron otros tonos, otros gestos y otras formas de relacionarse con aquello que antes se condenaba.

En 2024, después de reunirse con Francisco en el Vaticano, Milei reconoció que se había equivocado con los calificativos que había utilizado. Una admisión que llegó después de años de agravios y cuando ya ocupaba la Presidencia de la Nación.

Ahora, frente a León XIV, la escena fue otra: sonrisas, agradecimientos, gestos de afecto y lágrimas.

¿Dónde quedó aquel discurso incendiario? ¿Qué cambió? ¿Cambió la mirada de Milei sobre la Iglesia, sobre el Papa o simplemente cambió su posición frente a una figura cuya relevancia internacional y espiritual resulta imposible desconocer?

Son preguntas legítimas. Porque las convicciones no deberían funcionar como un traje que se cambia según la ocasión, el cargo que se ocupa o la conveniencia política del momento.

Nadie le exige al Presidente que piense como el Papa. Nadie pretende que abandone sus ideas económicas, sus diferencias ideológicas o sus cuestionamientos a la doctrina social de la Iglesia. Pero hay una diferencia enorme entre discutir ideas y lanzar descalificaciones que después parecen quedar convenientemente archivadas.

Y hay algo todavía más preocupante: Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la confrontación, los insultos y la descalificación de quienes piensan diferente. Convirtió el agravio en una herramienta habitual de comunicación. Por eso, cuando aparece una escena de sensibilidad y respeto, no alcanza con emocionarse. También corresponde preguntarse por qué ese respeto no estuvo presente antes.

Las lágrimas de Ezeiza pueden ser sinceras. No tenemos por qué poner en duda los sentimientos de una persona. Pero tampoco podemos permitir que una imagen emotiva funcione como una goma de borrar de la memoria colectiva.

Porque el problema no es que Milei haya cambiado de opinión. Cambiar de opinión puede ser un acto de madurez. El problema es que todavía no hemos visto una explicación proporcional a la gravedad de aquellas palabras ni una reflexión profunda sobre la cultura política que ayudó a instalar.

Un Presidente no puede pedir respeto cuando le conviene y convertir el insulto en una marca registrada cuando le resulta funcional. No puede reclamar que se reconozcan sus gestos de acercamiento sin hacerse cargo de sus propios antecedentes.

La visita de León XIV debería dejar mucho más que una despedida emotiva y fotografías para el archivo presidencial. Debería abrir una discusión sobre el respeto, la convivencia y la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

Porque entre llamar a alguien representante del maligno y despedir a un Papa con lágrimas en los ojos hay un abismo. Y ese abismo no se explica solamente con un cambio de humor.

A veces, la política necesita menos lágrimas frente a las cámaras y más autocrítica frente a la sociedad.

Las palabras quedan. Las imágenes también. Y la memoria, por suerte, no tiene conveniencia política.