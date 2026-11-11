Desde el CENCO invitamos a nuestras socias a participar de este nuevo ciclo de capacitaciones de Mujeres Empresarias FEDECOM / CAME.



💬 “Todo empieza o termina con una conversación”



Un espacio para incorporar herramientas de comunicación estratégica, fortalecer vínculos comerciales y aprender a transformar conversaciones en oportunidades de negocio.

👩‍💼 A cargo de Tamara “Tata” Ruiz.

📅 Miércoles 11 y 25 de noviembre

🕑 14 hs

💻 Modalidad online



📝 Inscripciones: https://forms.gle/zjhYvLZqZabQe2FQA

Una propuesta exclusiva para socias del CENCO.

¡Las invitamos a sumarse!