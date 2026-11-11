La acción temprana contra la diabetes

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Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, desde la Secretaría de Salud municipal, a través del Servicio de Nutrición, se invita a toda la comunidad a participar de las Jornadas Comunitarias de Prevención y Detección del Riesgo de Diabetes Tipo 2.



Durante tres días se genera un espacio para acercar información, promover la prevención y reconocer la importancia de detectar a tiempo los factores de riesgo.



📅 Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre.

🕗 De 8 a 12 h.

📍 Explanada de Cooperativa.



Acercate. Informarte y cuidar tu salud también es una forma de prevenir.