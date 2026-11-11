AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL11/11/2026Diario Tres
CAPÍTULO V - LEY PCIAL. Nº 10.208 – ART. 8 LEY PCIAL. Nº 10.618
PROYECTO: “MENSURA Y SUBDIVISIÓN - TITULAR REGISTRAL: FEDERICO GABRIEL SCICHILONE”
AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Desarrollo Sostenible de la provincia de Córdoba. PROPONENTE: FEDERICO GABRIEL SCICHILONE OBJETO: Estudio de Impacto Ambiental “MENSURA Y SUBDIVISIÓN - TITULAR REGISTRAL: FEDERICO GABRIEL SCICHILONE”, Expte N°0918-037860/2026, ubicado fuera de la jurisdicción de todo radio administrativo, Pedanía Reartes, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, cuyas Coordenadas Geográficas son: 31°57'25.32" S, 64°41'46.92" O.conforme a la documentación y demás información disponible en http://participacion.cba.gov.ar. FECHA, HORA Y LUGAR DE AUDIENCIA: 03 de diciembre de 2026 a las 10:00 hs en Link Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/84750224942?pwd=ILTOPx6uDnYBAfqsgbjsfRysVFnj8g.1
ID de reunión: 847 5022 4942
Código de acceso:300890
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 01 de diciembre de 2026 a las 10:00 hs. a través de la Plataforma http://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACIÓN: el ciudadano podrá inscribirse una sola vez en calidad de Asistente o Expositor; luego de efectuada la opción no podrá cambiarla. VISTA DEL EXPEDIENTE: el interesado deberá requerir a [email protected] hasta 2 días hábiles previos a la realización de la Audiencia. Autoridades de la Audiencia: PRESIDENTE Ab. Ma. Eugenia Ciacci, DNI N° 36.554.263; PRESIDENTE SUPLENTE Lic. Valentina Vergnano DNI N° 35.177.640 y como ESCRIBIENTE la Tec. Nadia Riga DNI N° 29.202.309, sin perjuicio de la intervención de otro personal y/o autoridades de la Secretaría en caso que sea necesario.