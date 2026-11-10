EL PAPA EN CÓRDOBA





El centro de la ciudad ya palpita la visita del Papa León XIV.

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En las horas previas a la visita del Papa León XIV a Córdoba, las calles del centro de la Ciudad ya muestran un movimiento inusual, propio de lo que será un día histórico para la provincia y el país.



Familias, vecinos y peregrinos se preparan para vivir una jornada que incluirá el recorrido del papamóvil, el esperado saludo a los fieles desde el balcón del Arzobispado y un encuentro en la Catedral.



El recorrido en papamóvil

El martes 10 de noviembre, una vez finalizada la Misa en el predio de FAdeA, el Papa León XIV se trasladará al centro de la ciudad, donde recorrerá en papamóvil las calles que llevan al Arzobispado y a la Catedral.



El recorrido incluirá las siguientes etapas:



Desde Colón y Santa Fe hasta el Arzobispado: por Av. Colón hasta General Paz, y luego por General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, a partir de las 11:45 aproximadamente.

Del Arzobispado a la Catedral: por Yrigoyen, Vélez Sársfield y 27 de Abril, antes de las 15:15.

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Saludo desde el balcón del Arzobispado

A las 12:30, León XIV saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado, sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo.

Quienes quieran participar deberán llegar al Arzobispado por Yrigoyen, accediendo desde Plaza España.



Sobre Yrigoyen, entre Obispo Trejo y Plaza España, habrá pantallas que transmitirán la Misa en FAdeA y el recorrido del papamóvil.

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Encuentro en la Catedral

A las 15:15, el Papa encabezará en la Catedral un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas. El público podrá presenciarlo de pie, desde la Plaza San Martín, cuyo ingreso será por calle Buenos Aires.



Quienes se acerquen al lugar, se encontrarán con que la Catedral luce renovada luego de un importante proceso de restauración y puesta en valor patrimonial que llevó adelante el Gobierno provincial.