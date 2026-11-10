Se cruzó y fue atropellado en el Enduro de Villa del Dique





Un impactante episodio se registró este fin de semana durante la competencia de Enduro en Villa del Dique, cuando un joven cruzó inesperadamente la pista y fue embestido por una de las motocicletas que participaban de la carrera.



El hecho ocurrió en plena carrera y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.



Tras el fuerte impacto, el joven salió despedido y hasta perdió parte de su vestimenta, en una escena que generó preocupación entre los presentes.



Afortunadamente, logró sobrevivir al violento choque. El episodio pudo haber terminado en una tragedia y volvió a poner en evidencia el enorme riesgo que implica ingresar a una pista mientras se desarrolla una competencia.