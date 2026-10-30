Llaryora lanzó “Ruta 100”, un nuevo producto turístico para redescubrir la provincia

La iniciativa convierte la red vial provincial en un gran corredor de experiencias que conecta destinos, paisajes y localidades.

La propuesta integra diez productos turísticos y busca ampliar la oferta, generar nuevas oportunidades de desarrollo y distribuir el movimiento de visitantes en todo el territorio.

“Sin infraestructura no hay inversión privada. La Ruta 100 sintetiza este concepto”, dijo el gobernador.

El gobernador Martín Llaryora encabezó el jueves la presentación de “Ruta 100”, un producto que invita a recorrer la provincia de norte a sur a través de sus rutas y autovías, conectando destinos tradicionales con localidades emergentes y poniendo en valor la diversidad de paisajes, culturas y experiencias que caracterizan a Córdoba.

Se trata de un recorrido de 536 kilómetros que abarca más de 50 localidades de la provincia, conectando desde Cruz del Eje hasta Río Cuarto.

La iniciativa, a cargo de la Agencia Córdoba Turismo, propone redescubrir el territorio bajo un nuevo concepto: no se trata solamente de llegar a un destino, sino también de disfrutar todo lo que ofrece el camino.

Naturaleza, gastronomía, patrimonio, aventura, producción regional y tradiciones se integran en un recorrido que busca ampliar las posibilidades de viaje y acercar nuevos lugares a los visitantes.

“Sin infraestructura no hay inversión privada. La Ruta 100 sintetiza este concepto”, dijo el mandatario en el acto concretado en el Complejo Ferial y remarcó que el nuevo itinerario turístico busca conectar las Sierras del Sur, los valles tradicionales y el noroeste provincial.

El gobernador indicó que el objetivo es ofrecer un circuito integral para nuevos segmentos, incorporando miradores, embellecimiento urbano y patrimonio cultural.

“Esta ruta potencia las localidades consolidadas y promueve el desarrollo de destinos emergentes, incorporando a los municipios en la puesta en valor de cada tramo”, sostuvo.

Llaryora subrayó que la puesta en marcha de la Ruta 100 es parte de la apuesta provincial a fortalecer al sector turístico, impulsando la economía naranja como motor del empleo.

En tanto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, señaló que la propuesta busca integrar todo el potencial turístico de la provincia.

“Conecta destinos consolidados con localidades que tienen mucho para ofrecer y transforma cada recorrido en una oportunidad para descubrir nuestra identidad, nuestros paisajes y nuestra cultura”, explicó.

Capitani indicó que se trata de una iniciativa en la que se venía trabajando desde hace tiempo para diversificar el potencial turístico cordobés.

Y añadió que más del 80% de estas localidades que integran la Ruta 100 son destinos emergentes, lo que constituye una clara oportunidad de desarrollo. “Estamos en la víspera de un nuevo desafío para Córdoba y ante una enorme oportunidad para ofrecerle a la Argentina y al mundo un itinerario de esta calidad”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, destacó que la Ruta 100 permite poner en valor las inversiones realizadas por la Provincia en infraestructura vial y generar nuevas oportunidades para el desarrollo turístico.

“Los distintos circuitos que salen de esta ruta, de este eje vertebral que recorre la provincia desde el sur hasta el norte, uniendo tres valles turísticos que son también el orgullo de nuestra provincia, podrán ser disfrutados permanentemente por todos los que nos visitan”, expresó López.

Y agregó: “Hoy le añadimos algo más, hoy esa infraestructura vial, esa Ruta 100, se transforma en un efecto multiplicador del turismo y de 50 localidades que sin duda van a vivir esto como un antes y un después”.

Diez productos para descubrir Córdoba

Ruta 100 articula diez productos turísticos que permiten diseñar recorridos según los intereses de cada visitante. La propuesta reúne Turismo Naturaleza, Turismo Deportivo, Caminos del Vino, Camino de Brochero, Turismo Cultural, Senderismo, Golf, Turismo Religioso, Ruta Motorhome y Parques y Aventuras.

Esta integración permite combinar experiencias diferentes en un mismo viaje: desde explorar paisajes y senderos hasta conocer bodegas y pueblos, descubrir el patrimonio histórico y religioso, practicar deportes o disfrutar de propuestas recreativas al aire libre.

La diversidad de alternativas busca ampliar el mapa turístico provincial, generar nuevos motivos para viajar y favorecer que los visitantes conozcan lugares que habitualmente quedan fuera de los circuitos tradicionales.

Al respecto, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó la importancia de la articulación público-privada para impulsar el desarrollo turístico provincial.

“Córdoba hace mucho tiempo que entendió que la inversión en turismo, que la inversión en ruta, que la inversión en infraestructura, ayuda a que esta economía crezca. Hoy que el gobernador Llaryora presente la Ruta 100, explica por qué Córdoba se consolida como la capital del turismo en Argentina”, sostuvo.

El camino como oportunidad de desarrollo

Uno de los principales objetivos de Ruta 100 es distribuir los beneficios del turismo en más localidades de la provincia.

Al conectar destinos consolidados con otros que cuentan con atractivos y recursos por desarrollar, el producto busca diversificar la oferta y generar nuevas oportunidades para municipios, comunas y prestadores.

La propuesta también apunta a fortalecer actividades vinculadas con el alojamiento, la gastronomía, las excursiones, los servicios turísticos y la producción regional, promoviendo una mayor articulación entre los actores del sector.

En este sentido, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Calvo, destacó el carácter innovador de la iniciativa y su importancia para fortalecer la actividad turística.

“La presentación de la Ruta 100 es un hecho inédito en la Argentina, una ruta de condiciones que ahora vamos a poder disfrutar, que permite unir todos los valles turísticos de nuestra provincia para seguir ofreciendo nuevos servicios a los turistas que vienen a Córdoba”, expresó.

A su vez, la construcción de circuitos complementarios puede incentivar estadías más prolongadas y alentar a los viajeros a recorrer distintas regiones durante un mismo viaje, ampliando las posibilidades de consumo turístico en cada comunidad.

Con Ruta 100, Córdoba apuesta a una mirada integral de su territorio, en la que la infraestructura vial se convierte en un elemento de conexión entre experiencias, destinos e identidades locales.

Se busca consolidar una forma de recorrer Córdoba en la que cada ruta sea mucho más que un medio para llegar: una oportunidad para descubrir nuevos paisajes, conocer otras historias y generar desarrollo a lo largo de toda la provincia.