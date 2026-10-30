Cimientos firmes para una cooperativa que crece

Se iniciaron los trabajos de ampliación de la sede de la Cooperativa Santa Mónica Ltda. Con aportes propios y un subsidio del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la pcia., empieza a tomar forma la cada vez más necesaria refuncionalización de los espacios de la cooperativa. Una obra que se estima lleve de cinco a seis meses, a cargo de una empresa local, con modalidad llave en mano. Trabajar y atender a cada vecino y vecina en oficinas amplias, con iluminación natural y lugares accesibles para todos/as. Con un sector de caja cómodo y seguro, espacios para la reunión y el encuentro; ambientes amigables para quienes habitan la cooperativa a diario y para quienes la visitan por trámites cada tanto.

Son algunas de las necesidades que llevaron al consejo de administración de la cooperativa de Santa Mónica a gestionar fondos para la ampliación del edificio de calle A. Storni y G. G. Marques. El aporte vino en forma de subsidio - no reintegrable- por parte del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, por un monto total de $ 32.500.000, para ser destinados a la compra de materiales.

El resto de los fondos requeridos para la ampliación son absorbidos por la misma Cooperativa, logrando de esta manera una capitalización importante, además de una mejora sustancial en el funcionamiento diario de la cooperativa y en la atención al socio. La obra se plantea como ampliación del módulo central de la sede, conservando la identidad edilicia y modernizando accesos, espacios y lugares de circulación, para adecuar el lugar a la cada vez más creciente masa de asociados que se suman a la cooperativa.

La empresa responsable del proyecto es el Estudio Fernando Casas, socio de la cooperativa, a quien se ha contratado para la realización total de la obra, con la modalidad "llave en mano", que se estima esté terminada para marzo o abril del año próximo, si las condiciones climáticas lo permiten.