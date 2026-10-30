¡Santa Rosa se prepara para una noche de miedo!SANTA ROSA30/10/2026Diario Tres
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Este 31 de octubre, el terror y la diversión se apoderan del ex Hotel Torino con una gran Fiesta de Halloween para disfruta#CorazónDeCalamuchita
organizado por COMUN Comercios Unidos.
🧟♂️ ¿Qué te espera?
🎨 Pintura artística terrorífica.
📸 Selfie 360 para llevarte un recuerdo de miedo.
🍬 ¡Dulce o truco! en comercios adheridos.
🏚️ Un hotel embrujado para quienes se animen a entrar.
🏆 Premios al mejor disfraz en dos categorías: infantil y adulto.
🎁 Sorteos y show en vivo.
📅 31 de octubre
🕔 Desde las 17 hs
📍 Ex Hotel Torino
🕷️ Prepará tu disfraz, reuní a tus amigos y vení a vivir una tarde llena de sorpresas, sustos y diversión.
🎃 ¿Ya sabés de qué te vas a disfrazar? 👻