Encuentro de Mujeres en el CENCO

Encuentro de Mujeres en el CENCOSANTA ROSA29/10/2026Diario Tres
PRIMERO YO | BENEFICIO PARA SOCIAS DE CENCO
Una jornada para conectar con vos, proyectar tu futuro y transformar tus deseos en objetivos concretos.
Las socias de CENCO pueden participar sin cargo de este encuentro pensado para compartir una tarde entre mujeres, dedicarte tiempo y poner en marcha aquello que querés construir.
¿Qué vas a disfrutar?
Una rica merienda.
Respiración consciente y meditación guiada.
Creación de tu Mapa de los Sueños.
Un espacio para reflexionar sobre la soberanía financiera y la planificación de tu futuro.
31 de octubre
De 15 a 19:30 hs
Santa Rosa de Calamuchita
Para más información e inscripciones, comunicate al 3546-406546.
Actividad organizada por terceros.