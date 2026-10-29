Encuentro de Mujeres en el CENCO

SANTA ROSA29/10/2026Diario TresDiario Tres
PRIMERO YO | BENEFICIO PARA SOCIAS DE CENCO
Una jornada para conectar con vos, proyectar tu futuro y transformar tus deseos en objetivos concretos.
✨ Las socias de CENCO pueden participar sin cargo de este encuentro pensado para compartir una tarde entre mujeres, dedicarte tiempo y poner en marcha aquello que querés construir.
¿Qué vas a disfrutar?
☕ Una rica merienda.
🧘‍♀️ Respiración consciente y meditación guiada.
🌈 Creación de tu Mapa de los Sueños.
💰 Un espacio para reflexionar sobre la soberanía financiera y la planificación de tu futuro.
📅 31 de octubre
🕒 De 15 a 19:30 hs
📍 Santa Rosa de Calamuchita
📩 Para más información e inscripciones, comunicate al 3546-406546.
Actividad organizada por terceros.
872998934_1768421335291997_7506310776048190398_n867340869_1768421348625329_2974064720211769486_n867226216_1768421345291996_1743316754028257619_n873564027_1768421338625330_1003117209885753322_n873734071_1768421331958664_3116883500828355566_n867529827_1768421328625331_5322526245290862651_n866527441_1768421355291995_6766872214028578006_n866484415_1768421341958663_3996064416625345864_n