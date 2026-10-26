ARCA LLEGA A SANTA ROSA

SANTA ROSA26/10/2026Diario TresDiario Tres

La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita te acerca un servicio clave para tus trámites.
🚐 ARCA — Espacio Móvil de Atención estará en nuestra ciudad:
📅 Martes 27 y miércoles 28 de octubre
🕘 De 9 a 14 hs
📍 Mendoza 438 — Paseo El Remanso
¿Qué podés gestionar?
Tu clave fiscal (alta, blanqueo y elevación del nivel de seguridad)
Registro de datos biométricos
Asistencia sobre trámites
Aprovechá esta oportunidad de resolver todo en un solo lugar, cerca de casa.863385972_1675617727572761_8968614407557921874_n864079913_1803548904227722_7586469651348977397_n