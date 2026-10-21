Vacunarse también es cuidar al otro

En Calamuchita, donde la vida comunitaria, los vínculos entre vecinos y el acompañamiento de las familias forman parte de la identidad de nuestros pueblos, hablar de vacunación es hablar de prevención, de responsabilidad y, fundamentalmente, de cuidar la salud de todos.

En tiempos en los que la información circula a una velocidad impresionante y las redes sociales se convierten en espacios donde conviven datos científicos, opiniones personales y noticias falsas, resulta necesario recuperar una idea fundamental: las vacunas son una de las herramientas más importantes que desarrolló la medicina para prevenir enfermedades y salvar vidas.

Sin embargo, el crecimiento de los discursos antivacunas y la difusión de información engañosa generan dudas en una parte de la población. Frente a este escenario, es importante defender el valor de la vacunación con argumentos científicos, información clara y un mensaje que llegue a cada familia, también en las localidades del interior de Córdoba.

La desinformación también llega a nuestros pueblos

El movimiento antivacunas no es un fenómeno nuevo, pero las redes sociales ampliaron considerablemente su alcance. Videos, publicaciones y testimonios personales pueden difundirse rápidamente, muchas veces sin fuentes verificables y sin explicar adecuadamente cómo se evalúa la seguridad de las vacunas.

Tener dudas es legítimo. Las familias tienen derecho a preguntar, conocer los posibles efectos adversos y recibir respuestas claras de los profesionales de la salud. Lo preocupante es cuando la desinformación se presenta como conocimiento científico y lleva a tomar decisiones sin contar con toda la información necesaria.

Las vacunas autorizadas son sometidas a evaluaciones de seguridad y eficacia, y su utilización continúa bajo vigilancia. Pueden provocar efectos adversos, generalmente leves y transitorios, aunque también existen eventos graves poco frecuentes que requieren seguimiento. Esos riesgos deben explicarse con transparencia y evaluarse en relación con los beneficios de prevenir enfermedades potencialmente graves.

En Calamuchita, donde muchas familias recurren a los centros de salud de sus localidades para los controles habituales, los equipos sanitarios cumplen un papel fundamental. Enfermeros, médicos y vacunadores no solamente aplican dosis: también pueden despejar dudas, revisar carnets y orientar a quienes necesitan completar sus esquemas.

La información confiable debe estar al alcance de todos, vivan donde vivan.

Un calendario que protege a nuestros hijos y a nuestros mayores

Argentina cuenta con un Calendario Nacional de Vacunación que establece las vacunas correspondientes a distintas etapas de la vida. Su cumplimiento permite prevenir enfermedades y reducir el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y muertes.

La vacunación comienza en los primeros días de vida, pero no termina en la infancia. También contempla dosis y refuerzos durante la adolescencia, la adultez, el embarazo y la vejez, además de indicaciones específicas para determinados grupos.

Por eso, revisar el carnet de vacunación debería ser una práctica habitual en nuestros hogares. No alcanza con recordar que los chicos recibieron algunas vacunas cuando eran bebés: es necesario comprobar si tienen todas las dosis correspondientes a su edad.

Lo mismo ocurre con los adultos. Con el paso del tiempo, algunas vacunas requieren refuerzos y otras se indican según la edad, los antecedentes personales o las condiciones de salud.

En localidades donde las distancias, los horarios laborales o las dificultades de traslado pueden complicar una consulta, es importante que las autoridades sanitarias faciliten el acceso a la vacunación y comuniquen con claridad los días y horarios de atención.

Las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas y obligatorias en Argentina. Ante la pérdida del carnet o la existencia de dosis pendientes, los centros de salud pueden orientar a cada persona para recuperar su esquema según las indicaciones vigentes.

La prevención no debería depender de cuánto sabe una familia sobre medicina ni de su capacidad para interpretar información que encuentra en internet. Debe contar con el acompañamiento de un sistema sanitario accesible y cercano.

Cuando baja la vacunación, las enfermedades pueden regresar

Uno de los errores más frecuentes es creer que, porque algunas enfermedades dejaron de ser habituales, ya no es necesario vacunarse contra ellas.

En realidad, muchas disminuyeron precisamente gracias a las campañas de inmunización. Cuando las coberturas bajan y aumenta la cantidad de personas susceptibles, esas enfermedades pueden volver a circular.

El sarampión es un ejemplo de ello. Se trata de una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves. La coqueluche o tos convulsa también representa un riesgo importante, especialmente para los bebés pequeños.

Estas situaciones deben servir como advertencia para todas las comunidades, incluida Calamuchita. No es necesario que exista un brote en nuestros pueblos para comprender la importancia de la prevención. Esperar a que aparezca una enfermedad para recordar la necesidad de vacunarse sería llegar tarde.

Mantener las coberturas de vacunación es una tarea colectiva. Cada esquema completo contribuye a fortalecer la protección de la comunidad, aunque el grado de protección colectiva depende de la vacuna, de la enfermedad y de otros factores.

La responsabilidad es de todos

La vacunación no puede ser una responsabilidad exclusiva de madres y padres. El Estado debe garantizar la disponibilidad de las dosis y promover campañas de prevención; los profesionales sanitarios deben brindar información clara; las instituciones educativas pueden colaborar en la concientización, y los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de informar con rigor y evitar la difusión de contenidos engañosos.

También es importante que las propias comunidades participen. Una conversación entre vecinos, una consulta en el centro de salud o una campaña local pueden ayudar a que más personas revisen sus carnets y completen las dosis pendientes.

En pueblos donde todos conocemos a alguien que trabaja en el dispensario, donde las familias se encuentran en la escuela, en el club o en la plaza, la prevención puede convertirse en una tarea compartida.

Eso no significa señalar ni estigmatizar a quienes tienen dudas. Significa escucharlos, acercar información confiable y recordar que las decisiones relacionadas con la salud tienen consecuencias que pueden trascender el ámbito individual.

Quienes no pueden recibir determinadas vacunas por razones médicas también necesitan que la comunidad contribuya a reducir la circulación de enfermedades. Por eso, la inmunización tiene una dimensión que va más allá de cada persona.

Calamuchita también se construye desde la prevención

Nuestra región suele destacarse por la solidaridad de sus vecinos, el compromiso de sus instituciones y el acompañamiento que aparece cuando una comunidad atraviesa una situación difícil. Ese mismo compromiso debería expresarse en algo tan cotidiano y fundamental como la prevención sanitaria.

No hace falta esperar una emergencia para ocuparnos de la salud. Podemos empezar por revisar el carnet de nuestros hijos, consultar por los refuerzos que nos corresponden, preguntar en el centro de salud de nuestra localidad y compartir información respaldada por fuentes oficiales.

En Calamuchita, cuidar la salud pública significa pensar en nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestras familias y nuestros vecinos. Significa comprender que la prevención no es un gasto innecesario ni una preocupación que solamente aparece cuando hay una enfermedad: es una inversión en bienestar y calidad de vida.

Frente a la desinformación, la respuesta debe ser más educación sanitaria, más diálogo y más acceso a información confiable. Frente a las enfermedades prevenibles, la mejor estrategia es anticiparse.

Defender la vacunación no implica negar que existan posibles efectos adversos ni cerrar la puerta a las preguntas. Implica reconocer el valor de la evidencia científica y entender que las vacunas autorizadas constituyen una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y proteger a la población.

Porque en Calamuchita, como en cualquier otra región, cuidar nuestra salud también significa cuidar a quienes tenemos al lado.

Completar el Calendario Nacional de Vacunación es mucho más que cumplir con una dosis: es asumir un compromiso con nuestra familia, con nuestros vecinos y con toda la comunidad.