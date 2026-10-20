ROBO EN LA PARRILLA DEL PORTIC EN SANTA ROSA

Ingresaron por una chimenea y robaron celulares.



Alexis González, propietario de La Parrilla del Portic, ubicado en la esquina de Cerro de Oro y Champaquí, difundió un video en el que mostró cómo se produjo el robo en su comercio durante la madrugada del domingo.



Según la denuncia policial un sujeto habría ingresado al local a través de la chimenea para sustraer distintos elementos.



Entre los objetos robados se encuentran dos teléfonos celulares y una batea con lomos que estaban en el interior del establecimiento.



Las secuencias permitieron al comerciante dar a conocer públicamente lo sucedido en su establecimiento.