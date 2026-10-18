Embalse fue sede del primer Congreso de Mujeres 2026

CALAMUCHITA18/10/2026Diario TresDiario Tres


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Embalse fue escenario del primer Congreso de Mujeres 2026, un encuentro que reunió a cientos de participantes de distintos puntos de Córdoba y de otras provincias en una jornada dedicada al diálogo, la reflexión y la construcción colectiva.

La actividad se desarrolló en el Hotel 7 de la Unidad Turística de Embalse, donde se llevaron adelante disertaciones, mesas de trabajo e instancias de intercambio de experiencias.

El congreso propuso un espacio para escuchar distintas voces, compartir conocimientos, debatir ideas y fortalecer los vínculos entre mujeres que, desde diferentes ámbitos, trabajan, lideran proyectos e impulsan cambios en sus comunidades.854043174_1593444402827990_2081839747265863039_n854930397_1593444389494658_629457598577591450_n854127800_1593444282828002_437735799726456178_n857130267_1593444116161352_983243056804968188_n854880334_1593444462827984_2599729811041756893_n854414300_1593444359494661_4087603911131476480_n854188234_1593444102828020_6083935531908943804_n