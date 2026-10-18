Embalse fue sede del primer Congreso de Mujeres 2026

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Embalse fue escenario del primer Congreso de Mujeres 2026, un encuentro que reunió a cientos de participantes de distintos puntos de Córdoba y de otras provincias en una jornada dedicada al diálogo, la reflexión y la construcción colectiva.



La actividad se desarrolló en el Hotel 7 de la Unidad Turística de Embalse, donde se llevaron adelante disertaciones, mesas de trabajo e instancias de intercambio de experiencias.



El congreso propuso un espacio para escuchar distintas voces, compartir conocimientos, debatir ideas y fortalecer los vínculos entre mujeres que, desde diferentes ámbitos, trabajan, lideran proyectos e impulsan cambios en sus comunidades.