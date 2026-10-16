El Niño en Calamuchita: ¿estamos preparados para lo que viene?

Los pronósticos que anticipan la influencia del fenómeno de El Niño abren una serie de interrogantes para el Valle de Calamuchita. Desde el futuro de los festivales y eventos al aire libre hasta la realidad de quienes viven de changas y dependen del buen tiempo para llevar el sustento a sus hogares, el desafío no será solamente afrontar las lluvias, sino también prepararse para sus consecuencias.

Hay fenómenos naturales que no podemos evitar, pero frente a los cuales sí podemos prepararnos. El fenómeno de El Niño es uno de ellos. Y en Calamuchita, donde el clima atraviesa buena parte de nuestra economía, el turismo, el trabajo y la vida cotidiana, anticiparse puede marcar la diferencia entre una dificultad manejable y un problema mucho más profundo.

Cuando se habla de El Niño, la atención suele concentrarse en las lluvias, las tormentas, las crecidas de los ríos y los posibles daños materiales. Sin embargo, hay otras preguntas que también merecen ocupar un lugar en la agenda pública: ¿estamos preparados para afrontar un período de precipitaciones más frecuentes o intensas? ¿Qué sucederá con las actividades económicas que dependen del clima? ¿Y qué herramientas tendrán quienes no pueden darse el lujo de perder varios días de trabajo?

Los festivales, el turismo y la incertidumbre

Calamuchita tiene una relación directa con el turismo y los eventos al aire libre. Festivales, fiestas populares, encuentros deportivos, ferias, espectáculos y actividades recreativas forman parte de la identidad de nuestras localidades y representan una fuente de ingresos para numerosos sectores.

Pero ¿qué pasa cuando la lluvia obliga a suspender una jornada, modifica una programación o directamente impide realizar un evento?

Detrás de cada festival hay organizadores, artistas, técnicos, comerciantes, vendedores ambulantes, trabajadores gastronómicos, emprendedores y prestadores de servicios que depositan tiempo, esfuerzo y recursos económicos en una actividad que no siempre puede reprogramarse.

Una noche suspendida no representa solamente un espectáculo que no se realizó. Puede significar ingresos que no llegan, mercadería que se pierde, compromisos que deben pagarse y trabajadores que se quedan sin cobrar.

No se trata de cuestionar la realización de los eventos ni de instalar una alarma anticipada. Se trata de preguntarnos si los municipios, las comunas y los organizadores están evaluando alternativas frente a un escenario de mayor incertidumbre meteorológica.

¿Existen protocolos para reprogramar actividades? ¿Se cuenta con espacios alternativos cuando las condiciones lo permiten? ¿Hay mecanismos de comunicación claros para informar al público y evitar gastos innecesarios? ¿Se evalúan las condiciones del predio, los accesos y las vías de evacuación antes de cada convocatoria?

No todos los eventos pueden trasladarse a un espacio cerrado ni todas las actividades admiten una fecha alternativa. Precisamente por eso, la planificación debe comenzar antes de que aparezcan los problemas.

Los que viven de changas también necesitan respuestas

Hay otra realidad que merece mucha más atención: la de quienes viven de changas y cobran por cada jornada trabajada.

En Calamuchita hay personas que realizan tareas de albañilería, pintura, jardinería, mantenimiento, limpieza, construcción y otros trabajos que, en muchos casos, dependen directamente de las condiciones meteorológicas.

Para una familia con ingresos estables, varios días de lluvia pueden representar una complicación. Para quien vive al día, pueden significar no tener dinero para comprar alimentos, pagar el alquiler, cargar combustible o afrontar los gastos básicos.

El problema es que las obligaciones no se suspenden cuando llueve. La factura sigue llegando, el alquiler vence y los chicos necesitan comer todos los días.

Además, cuando el mal tiempo se prolonga, la situación puede agravarse. Una jornada sin trabajar puede recuperarse, pero cuando se acumulan varios días o semanas con dificultades para desarrollar determinadas tareas, el impacto económico se vuelve mucho más difícil de sobrellevar.

¿Quién piensa en esos trabajadores cuando se anuncian períodos de lluvias persistentes? ¿Qué alternativas existen para quienes no cuentan con empleo registrado, licencias pagas ni ahorros para afrontar una emergencia?

No alcanza con recomendar precaución frente a las tormentas. También es necesario reconocer que el clima tiene consecuencias sociales y económicas que no afectan a todos por igual.

Los municipios y las comunas podrían evaluar mecanismos de asistencia ante contingencias, fortalecer los dispositivos sociales existentes y coordinar acciones con organizaciones comunitarias para identificar a las familias que atraviesan mayores dificultades.

No se trata de prometer soluciones mágicas ni de responsabilizar a los gobiernos locales por un fenómeno climático global. Se trata de entender que la prevención también debe contemplar a quienes tienen menos recursos para resistir sus consecuencias.

Desagües, cunetas y cauces: ¿estamos haciendo los deberes?

La tercera pregunta es, quizás, una de las más importantes: ¿se están limpiando y manteniendo los desagües, las cunetas y los espacios por donde escurre el agua?

Cuando las lluvias se intensifican, el estado de la infraestructura urbana adquiere una importancia fundamental. Las hojas, las ramas, la basura y los sedimentos pueden obstruir desagües y alcantarillas, dificultando el escurrimiento. A esto se suman los problemas que pueden generar las obras inconclusas, los sectores con drenaje insuficiente y la ocupación de áreas naturalmente inundables.

Por eso, la pregunta no debería aparecer recién después de que una calle queda bajo el agua o una vivienda sufre las consecuencias de una inundación.

La prevención requiere revisar alcantarillas, limpiar cunetas, mantener los sistemas de drenaje, controlar los puntos críticos y verificar que el agua tenga vías de escurrimiento adecuadas. También exige identificar los sectores donde históricamente se producen anegamientos y comunicar a los vecinos qué medidas se están tomando.

En una región atravesada por ríos, arroyos, valles y zonas serranas, el comportamiento del agua puede cambiar rápidamente. Las lluvias en las cuencas altas pueden provocar crecidas aguas abajo, incluso cuando en una localidad ya dejó de llover.

Por eso, el mantenimiento urbano debe complementarse con información hidrológica, alertas tempranas, señalización y protocolos de actuación coordinados entre las distintas localidades y los organismos provinciales competentes.

No alcanza con limpiar cuando el agua ya está llegando. Tampoco alcanza con mostrar una cuadrilla trabajando si no existe una planificación que permita determinar cuáles son los sectores prioritarios y qué tareas faltan realizar.

La ciudadanía tiene derecho a saber qué se está haciendo, qué puntos críticos fueron identificados y qué medidas están previstas para reducir los riesgos.

Prevenir no es generar miedo: es gobernar con responsabilidad

Es importante hacer una aclaración: la posible influencia de El Niño no significa que todas las localidades de Calamuchita vayan a sufrir inundaciones ni que cada pronóstico de lluvia se traduzca en una emergencia.

Los efectos concretos dependerán de la evolución del fenómeno, de las condiciones meteorológicas de cada período, de la distribución de las precipitaciones y de las características de cada cuenca. Por eso, es fundamental seguir los informes oficiales y evitar conclusiones anticipadas.

Pero tampoco sería razonable utilizar esa incertidumbre como excusa para postergar las decisiones.

La prevención exige coordinación entre municipios, comunas, Provincia, Defensa Civil, bomberos y otros organismos que intervienen ante emergencias. También necesita información accesible para los vecinos: cómo actuar ante una alerta, qué caminos pueden resultar afectados, dónde consultar el estado de los ríos y a qué números comunicarse frente a una situación de riesgo.

Cada localidad tiene sus particularidades. No enfrenta los mismos desafíos una comunidad ubicada junto a un río que otra asentada en una ladera o en un sector con problemas de drenaje. Por eso, las respuestas deben construirse a partir de los riesgos concretos de cada lugar.

Y hay algo más: la prevención no puede medirse únicamente por la cantidad de máquinas que salen a la calle cuando se aproxima una tormenta. También debe evaluarse por la capacidad de anticipar problemas, comunicar decisiones y proteger a quienes pueden resultar más perjudicados.

Calamuchita necesita anticiparse

El fenómeno de El Niño nos obliga a mirar más allá del pronóstico del día siguiente. Nos invita a pensar qué sucede con nuestra economía cuando llueve durante varios días, cómo se protege el trabajo de quienes dependen del clima, qué alternativas tienen los organizadores de eventos y en qué condiciones se encuentran nuestras calles, desagües y cauces.

Son preguntas incómodas, pero necesarias.

Porque cuando se habla de prevención, no se habla solamente de evitar daños materiales. También se habla de cuidar el empleo, sostener la actividad económica, reducir las pérdidas y evitar que las consecuencias de un fenómeno natural terminen profundizando las desigualdades que ya existen.

Calamuchita tiene experiencia, recursos humanos y una comunidad acostumbrada a enfrentar dificultades. El desafío es transformar esa capacidad de respuesta en una política de anticipación.

Las lluvias no pueden manejarse desde un despacho ni detenerse con una declaración. Pero sí podemos decidir qué hacemos antes de que lleguen.

La pregunta, entonces, no es únicamente cuánto va a llover. La pregunta es si estamos haciendo todo lo necesario para que, cuando llueva, el costo no termine recayendo siempre sobre los mismos: los trabajadores que viven al día, los pequeños comerciantes, los emprendedores, las familias que viven en zonas vulnerables y las comunidades que dependen de una economía fuertemente vinculada al clima.

Porque frente a un fenómeno natural no todo está bajo nuestro control. Pero la falta de previsión no debería convertirse en una dificultad más que los vecinos tengan que pagar.