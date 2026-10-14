AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTALCALAMUCHITA14/10/2026Diario Tres
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL
CAPÍTULO V - LEY PCIAL. Nº 10.208 – ART. 8 LEY PCIAL. Nº 10.618 PROYECTO: “MENSURA Y SUBDIVISIÓN - TITULAR REGISTRAL: LAS CAÑITAS S.A.”
AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Desarrollo Sostenible de la provincia de Córdoba. PROPONENTE: LAS CAÑITAS S.A. OBJETO: Estudio de Impacto Ambiental “MENSURA Y SUBDIVISIÓN - TITULAR REGISTRAL: LAS CAÑITAS
S.A.”, Expte N°0918-037676/2026, ubicado fuera de la jurisdicción de todo radio administrativo, Pedanía Potrero de Garay, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba.,cuyas Coordenadas Geográficas son: 31°52'41.00" S, 64°43'26.00" O. conforme a la documentación y demás información disponible en
http://participacion.cba.gov.ar. FECHA, HORA Y LUGAR DE AUDIENCIA: 03 de noviembre de 2026 a las 10:00 hs en Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82968729081?pwd=1LbsDfHskwmiw6c1yuNIcZ8tptV jpR.1
ID de reunión: 829 6872 9081
Código de acceso: 010778
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 01 de noviembre de 2026 a las 10:00 hs. a través de la Plataforma http://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACIÓN: el ciudadano podrá inscribirse una sola vez en calidad de Asistente o Expositor; luego de efectuada la opción no podrá cambiarla. VISTADEL EXPEDIENTE: el interesado deberá requerir a
[email protected] hasta 2 días hábiles previos a la realización de la Audiencia. Autoridades de la Audiencia: PRESIDENTE Ab. Ma. Eugenia Ciacci, DNI N° 36.554.263; PRESIDENTE SUPLENTE Lic. Valentina Vergnano DNI N° 35.177.640 y como ESCRIBIENTE la Tec. Nadia Riga DNI N° 29.202.309, sin perjuicio de la intervención de otro personal y/o autoridades de la Secretaría en caso que sea necesario.