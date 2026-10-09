Obesidad infantil: la prevención comienza en casa y continúa en la escuela

La OMS publicó nuevas directrices mundiales para abordar la obesidad en niños y adolescentes. La alimentación equilibrada, la actividad física y el acompañamiento familiar son claves para promover una vida saludable desde edades tempranas.

La obesidad infantil representa uno de los principales desafíos de la salud pública. Frente a esta problemática, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el 7 de octubre de 2026 nuevas directrices destinadas a orientar la prevención y el abordaje de la obesidad en niños y adolescentes.

La iniciativa vuelve a poner en primer plano la importancia de generar entornos que favorezcan hábitos saludables desde la infancia, tanto en el hogar como en las instituciones educativas y los espacios comunitarios.

Hábitos que pueden marcar la diferencia

La prevención no depende de una única medida, sino de la combinación de distintos hábitos cotidianos. Entre ellos se encuentran:

Alimentación variada: incorporar frutas, verduras, legumbres y otros alimentos nutritivos.

Actividad física: promover el movimiento y el juego de acuerdo con la edad.

Descanso adecuado: establecer rutinas de sueño saludables.

Menos sedentarismo: favorecer actividades recreativas que no dependan exclusivamente de las pantallas.

Acompañamiento familiar: construir hábitos compartidos, sin estigmatizar ni culpabilizar a los niños.

Una responsabilidad compartida

La prevención de la obesidad infantil requiere también la participación de las escuelas, los equipos de salud y las autoridades públicas. Facilitar el acceso a alimentos saludables, contar con espacios seguros para jugar y realizar actividad física y ofrecer orientación profesional son medidas que pueden contribuir a mejorar la salud de las nuevas generaciones.

Los especialistas recomiendan evitar las dietas restrictivas sin supervisión profesional y consultar con pediatras o nutricionistas cuando existan dudas sobre el crecimiento y la alimentación de un niño o adolescente.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), información publicada el 7 de octubre de 2026. Consultar el centro de prensa de la OMS.