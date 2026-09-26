Muchas veces se ha dicho que en momentos de dificultades pueden aparecer oportunidades para generar nuevas y superadoras alternativas que modifiquen el curso de las cosas.

Son tiempos de transformaciones que impulsan a salir de la zona de confort y buscar soluciones individuales o colectivas mediante un trabajo mancomunado entre el sector público y privado para contrarrestar la crisis estructural que afecta al comercio local.

No se trata de permanecer inmóviles y resistir estoicamente a momentos de crisis, sino asumir la realidad, enfrentarla y buscar dominar la situación.

Es una cuestión de actitud para ser resilientes en un momento en que el contexto económico del país es la causa principal que aqueja a comerciantes, pero no la única.

La reunión que puso frente a frente al intendente Eduardo Martín y su gabinete y el nutrido grupo de comerciantes autoconvocados puede ser quizá, un momento de inflexión que genere una mirada diferente en varios sentidos para un sector comercial que es clave para el movimiento económico de la ciudad.

El encuentro dejó la sensación que existe cierta predisposición para generar y aceptar algunos cambios que ayuden a mejorar la estética de los comercios, la cartelería pero también, desde el otro lado, asumir que hay cosas que se deben retocar para asumir una actitud más empática con los turistas a sabiendas que Santa Rosa es un destino turístico que debe mimar a quienes deciden vacacionar en este lugar para que regresen a sus respectivos lugares de origen con una imagen positiva y con ganas de volver o recomendar a alguien para que disfrute de este lugar de las sierras de Córdoba.

Son tiempos que se deberían aprovechar para consensuar un ordenamiento del centro de manera integral, analizando las zonas peatonales, estacionamiento y la estética de los negocios, siendo esto un aspecto que llevará a configurar una identidad, algo de lo que tanto se habla pero poco se hace para lograrla.



Seremos capaces de intentar aunque más no sea, de buscar un norte hacia donde dirigirnos y dejar de comparaciones que poco ayudan a mejorar las cosas? será este el momento señalado para dejar de mirarnos el ombligo y asumir que santa Rosa necesita un cambio urgente?...el tiempo lo dirá.