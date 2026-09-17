Cuando alguien pide ayuda, tenemos que aprender a escuchar

Septiembre nos vuelve a poner frente a un tema del que muchas veces preferimos no hablar: el suicidio.

Y quizás el primer problema sea justamente ese. Que todavía nos cuesta hablar. Que muchas veces confundimos silencio con tranquilidad, aislamiento con una elección personal o una frase de desesperanza con “un mal momento que ya va a pasar”.

En Calamuchita, como en cualquier otra comunidad, hablar de prevención del suicidio no debería ser una cuestión de una campaña durante un mes. Debería ser parte de una conversación permanente sobre cómo nos cuidamos entre nosotros.

Porque detrás de cada situación hay una persona. Hay una familia, amigos, compañeros de trabajo, docentes, vecinos. Y hay una comunidad que, muchas veces, puede convertirse en una red de contención mucho antes de que aparezca una situación de crisis.

Prevenir no significa tener todas las respuestas. Tampoco significa saber exactamente qué decir.

A veces significa algo mucho más sencillo: preguntar cómo está alguien y realmente quedarse a escuchar la respuesta.

Significa prestar atención cuando una persona comienza a aislarse, cuando deja de hacer aquello que antes disfrutaba, cuando expresa que no encuentra salida o cuando atraviesa una situación que la supera. No para diagnosticarla ni para juzgarla, sino para acompañarla y ayudarla a encontrar asistencia profesional cuando sea necesario.

También tenemos que dejar atrás una idea peligrosa: que hablar del suicidio “instala” el problema.

Hablar responsablemente no provoca una crisis. Por el contrario, puede abrir una puerta. Puede permitir que alguien diga aquello que viene guardando hace mucho tiempo. Puede ser el primer paso para pedir ayuda.

Y ahí aparece una responsabilidad que no es solamente de los profesionales de la salud. También es de las instituciones, las escuelas, los clubes, los municipios, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y de cada uno de nosotros.

Los medios tenemos, además, una responsabilidad particular. Informar sobre un suicidio no puede convertirse en un espectáculo. No necesitamos detalles innecesarios, imágenes impactantes ni explicaciones simplistas. Necesitamos hablar de prevención, de acompañamiento y de los lugares donde una persona puede pedir ayuda.

Porque si una noticia puede generar conciencia, también puede convertirse en una oportunidad para que alguien que está atravesando una situación difícil sepa que no está solo.

Calamuchita suele ser presentada como un lugar de naturaleza, tranquilidad y calidad de vida. Y lo es. Pero ninguna postal turística muestra todo lo que sucede puertas adentro.

También existen personas atravesando duelos, problemas económicos, soledad, violencia, consumos problemáticos, enfermedades, conflictos familiares o simplemente momentos de enorme sufrimiento que muchas veces no vemos.

Por eso, quizás una de las preguntas que deberíamos hacernos durante este mes sea mucho más cercana:

¿Qué estamos haciendo nosotros cuando alguien que tenemos cerca no está bien?

No siempre podremos evitar que ocurra una tragedia. Pero sí podemos construir una comunidad en la que pedir ayuda no sea motivo de vergüenza, en la que hablar de salud mental no sea un tabú y en la que nadie sienta que tiene que atravesar solo aquello que no puede sostener por sí mismo.

Septiembre puede ser una fecha en el calendario.

Pero la prevención no debería durar solamente un mes.

Porque escuchar también es cuidar. Preguntar también es cuidar. Acompañar también es cuidar.

Y, muchas veces, estar verdaderamente presentes puede ser mucho más importante de lo que imaginamos.

Dónde pedir ayuda en Córdoba y Calamuchita

Si vos o alguien cercano está atravesando una situación de crisis, angustia intensa o pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio, no hay que atravesar ese momento en soledad.

Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental

0800-999-0091

Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Pueden comunicarse tanto las personas que atraviesan una situación de urgencia como familiares, allegados e instituciones que necesiten orientación.

Hospital Regional Eva Perón – Santa Rosa de Calamuchita

03546-426681 / 426683 / 426684

El Hospital Regional Eva Perón, ubicado en Santa Rosa de Calamuchita, es un centro de referencia para la atención de salud mental en el Valle de Calamuchita. Allí funcionan servicios vinculados a psicología, psiquiatría, psiquiatría infanto-juvenil y trabajo social.

Ante una emergencia inmediata, se recomienda acudir a la guardia del centro de salud más cercano o solicitar asistencia de emergencia.

Pedir ayuda no es una señal de debilidad.

Es una forma de cuidarse.