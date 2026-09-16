SANTA ROSA | COMERCIANTES Y MUNICIPIO COMPARTIERON UNA REUNIÓN PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL SECTOR



Este martes, desde las 16 horas, el bar Restó La Vaca fue escenario de un encuentro entre comerciantes de distintos rubros de Santa Rosa y el intendente Eduardo Martín, acompañado por representantes del Ejecutivo municipal.



La reunión tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo abierto, donde los comerciantes pudieron plantear inquietudes, propuestas y necesidades vinculadas con la actividad comercial, en el contexto de la compleja situación económica que atraviesa el país.



Durante el encuentro se abordaron diferentes temas relacionados con la cartelería comercial, las veredas, la identidad urbana y los requisitos municipales.



Desde el Municipio señalaron que se trabaja en planes de adecuación que permitan a los comerciantes realizar las mejoras necesarias de manera progresiva, contemplando la situación actual del sector.



Además, se presentó un proyecto de ordenanza que fue elevado al Concejo Deliberante y que establece criterios relacionados con la paleta de colores y la cartelería comercial para distintos sectores de la ciudad.



IMPORTANTE CONVOCATORIA

La convocatoria contó con una importante participación de comerciantes y, según lo expresado desde el Municipio, el encuentro dejó un balance positivo.