AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITALCALAMUCHITA10/09/2026Diario Tres
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL
CAPÍTULO V - LEY PCIAL. Nº 10.208 – ART. 8 LEY PCIAL. Nº 10.618 PROYECTO: “MENSURA Y SUBDIVISIÓN - TITULAR REGISTRAL: FEDERICO GABRIEL SCICHILONE”
AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Desarrollo Sostenible de la provincia de Córdoba. PROPONENTE: Sr. Federico Gabriel Scichilone OBJETO: Estudio de Impacto Ambiental “MENSURA Y SUBDIVISIÓN - TITULAR REGISTRAL: FEDERICO GABRIEL SCICHILONE”, Expte N°0918-037409/2026, ubicado fuera
ID de reunión: 839 3240 5671
Código de acceso: 422538
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 03 de octubre de 2026 a las 10:00 hs. a través de la Plataforma http://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACIÓN: el ciudadano podrá inscribirse una sola vez en calidad de Asistente o Expositor; luego de efectuada la opción no podrá cambiarla. VISTADEL EXPEDIENTE: el interesado deberá requerir a