AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL

CALAMUCHITA09/09/2026Diario TresDiario Tres

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AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL

CAPÍTULO V - LEY PCIAL. 10.208 ART. 8 LEY PCIAL. 10.618 PROYECTO: “MENSURA Y SUBDIVISIÓN - TITULAR REGISTRAL: FEDERICO GABRIEL SCICHILONE”

 

 

AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Desarrollo Sostenible de la provincia de Córdoba. PROPONENTE:  Sr. Federico Gabriel Scichilone OBJETO: Estudio de Impacto  Ambiental   “MENSURA   Y   SUBDIVISIÓN  -  TITULAR   REGISTRAL: FEDERICO GABRIEL SCICHILONE”, Expte N°0918-037409/2026,  ubicado fuera de  la  jurisdicción  de  todo  radio  administrativo,  Pedanía Reartes, Departamento Calamuchita,    Provincia de Córdoba, cuyas  Coordenadas  Geográficas    son: 31°57'22.64" S, 64°41'43.30" O. conforme a la documentación y demás información disponible      en                  http://participacion.cba.gov.ar.          FECHA,  HORA  Y  LUGAR  DE AUDIENCIA: 05 de octubre de 2026 a las 10:00 hs en Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83932405671?pwd=Ewbi0rsg9V7IaZiekRneM3nwjD1 HEn.1

 

ID de reunión: 839 3240 5671

 

Código de acceso: 422538

 

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 03 de octubre de 2026 a las 10:00 hs. a través de la Plataforma http://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACIÓN: el ciudadano podrá inscribirse una sola vez en calidad de Asistente o Expositor; luego de efectuada la opción no podrá cambiarla. VISTADEL EXPEDIENTE:    el  interesado  deberá requerir   a [email protected]     hasta   2   días   hábiles   previos   a la realización de la Audiencia. Autoridades de la Audiencia: PRESIDENTE Ab. Ma. Eugenia Ciacci, DNI 36.554.263; PRESIDENTE SUPLENTE Lic. Valentina Vergnano DNI 35.177.640 y como ESCRIBIENTE la Tec. Nadia Riga DNI N° 29.202.309, sin perjuicio de la intervención de otro personal y/o autoridades de la Secretaría en caso que sea necesario.