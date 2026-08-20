AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

CALAMUCHITA20/08/2026Diario TresDiario Tres
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AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL

CAPÍTULO V - LEY PCIAL. 10.208 ART. 8 LEY PCIAL. 10.618 PROYECTO: “LOTEO EL CAMPITO DE CALAMUCHITA”

 

AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Desarrollo Sostenible de la provincia de  Córdoba.    PROPONENTES:   Guillermo  Osvaldo  Vénica  y  Claudio  Humberto Giménez,   fiduciarios    del                 Fideicomiso        El Campito de   Calamuchita  OBJETO:  Auditoría   de   Cumplimiento   para   el   proyecto   “LOTEO EL CAMPITO DE CALAMUCHITA”, Expte N°0918-037198/2026, emplazado en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, Departamento   Calamuchita,Provincia de Córdoba,cuyas Coordenadas Geográficas  son:32°05'51,66" Latitud Sur y 64°30'53,00" Longitud Oeste. conforme a la   documentación   y   demás   información   disponible   en  http://participacion.cba.gov.ar. FECHA, HORA Y LUGAR DE AUDIENCIA:  14 de septiembre de 2026 a las 10:00 hs en Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85207820068?pwd=qyYPbQA2NBn4HaNlm07QvU9el XOa4y.1

ID de reunión: 852 0782 0068  Código de acceso: 182363

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 de septiembre de 2026 a las 10:00 hs. a través de la Plataforma http://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACIÓN: el ciudadano podrá inscribirse una sola vez en calidad de Asistente o Expositor; luego de efectuada la opción no podrá cambiarla. VISTA DEL EXPEDIENTE:  el interesado deberá requerir a

 [email protected]     hasta   2   días   hábiles   previos   a la realización de la Audiencia. Autoridades de la Audiencia: PRESIDENTE Ab. Ma. Eugenia Ciacci, DNI 36.554.263; PRESIDENTE SUPLENTE Lic. Valentina Vergnano DNI 35.177.640 y como ESCRIBIENTE la Tec. Nadia Riga DNI N° 29.202.309, sin perjuicio de la intervención de otro personal y/o autoridades de la Secretaría en caso que sea necesario.

 