AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTALCALAMUCHITA20/08/2026Diario Tres
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL
CAPÍTULO V - LEY PCIAL. Nº 10.208 – ART. 8 LEY PCIAL. Nº 10.618 PROYECTO: “LOTEO EL CAMPITO DE CALAMUCHITA”
AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Desarrollo Sostenible de la provincia de Córdoba. PROPONENTES: Guillermo Osvaldo Vénica y Claudio Humberto Giménez, fiduciarios del Fideicomiso El Campito de Calamuchita OBJETO: Auditoría de Cumplimiento para el proyecto “LOTEO EL CAMPITO DE CALAMUCHITA”, Expte N°0918-037198/2026, emplazado en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, Departamento Calamuchita,Provincia de Córdoba,cuyas Coordenadas Geográficas son:32°05'51,66" Latitud Sur y 64°30'53,00" Longitud Oeste. conforme a la documentación y demás información disponible en
ID de reunión: 852 0782 0068
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 de septiembre de 2026 a las 10:00 hs. a través de la Plataforma http://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACIÓN: el ciudadano podrá inscribirse una sola vez en calidad de Asistente o Expositor; luego de efectuada la opción no podrá cambiarla. VISTA DEL EXPEDIENTE: el interesado deberá requerir a
[email protected] hasta 2 días hábiles previos a la realización de la Audiencia. Autoridades de la Audiencia: PRESIDENTE Ab. Ma. Eugenia Ciacci, DNI N° 36.554.263; PRESIDENTE SUPLENTE Lic. Valentina Vergnano DNI N° 35.177.640 y como ESCRIBIENTE la Tec. Nadia Riga DNI N° 29.202.309, sin perjuicio de la intervención de otro personal y/o autoridades de la Secretaría en caso que sea necesario.