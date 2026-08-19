AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIEN T AL DIGI T AL

CAPÍTULO V - LEY PCIAL. Nº 10.208 – ART. 8 LEY PCIAL. Nº 10.618 PROYECTO: “LOTEO EL CAMPITO DE CALAMUCHITA”

AUTORIDAD CONVOCANTE : Secretaría de Desarrollo Sostenible de la provincia de Córdoba. PROPONENTES : Guillermo Osvaldo Vénica y Claudio Humberto Giménez, fiduciarios del Fideicomiso El Campito de Calamuchita OBJETO : Auditoría de Cumplimiento para el proyecto “LOTEO EL CAMPITO DE CALAMUCHITA”, Expte N°0918-037198/2026, emplazado en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, Departamento Calamuchita,Provincia de Córdoba,cuyas Coordenadas Geográficas son:32°05'51,66" Latitud Sur y 64°30'53,00" Longitud Oeste. conforme a la documentación y demás información disponible en http://participacion.cba.gov.ar . FECHA, HORA Y LUGAR DE AUDIENCIA: 14 de septiembre de 2026 a las 10:00 hs en Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85207820068?pwd=qyYPbQA2NBn4HaNlm07QvU9el XOa4y.1

ID de reunión: 852 0782 0068 Código de acceso: 182363

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN : 12 de septiembre de 2026 a las 10:00 hs. a través de la Plataforma http://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACIÓN: el ciudadano podrá inscribirse una sola vez en calidad de Asistente o Expositor; luego de efectuada la opción no podrá cambiarla. VISTA DEL EXPEDIENTE: el interesado deberá requerir a