¿Calamuchita está creciendo demasiado rápido?

Hace apenas veinte años, recorrer Calamuchita era sinónimo de tranquilidad. Los pueblos eran pequeños, el tránsito escaso y la naturaleza parecía imponerse sobre cualquier construcción. Hoy la realidad es distinta. Nuevos barrios, loteos, complejos turísticos, comercios y miles de familias eligieron este rincón de las sierras para empezar una nueva vida.

Y la pregunta es inevitable: ¿estamos creciendo demasiado rápido?

La respuesta no es sencilla. Porque crecer, en sí mismo, no es un problema. Al contrario. Significa inversiones, empleo, más actividad económica y oportunidades para quienes deciden apostar por la región. Muchas localidades han visto aumentar su población de manera acelerada y continúan sumando emprendimientos privados y nuevos servicios.

El verdadero desafío aparece cuando ese crecimiento avanza más rápido que la planificación.

Cada temporada vemos rutas colapsadas, problemas de tránsito, dificultades para acceder a una vivienda, servicios públicos que comienzan a mostrar señales de saturación y barrios que nacen antes de que lleguen el agua, las cloacas, el gas o la energía suficiente para abastecerlos.

A eso se suma otro interrogante: ¿cómo preservar aquello que hizo de Calamuchita un lugar tan elegido?

Nuestros ríos, montañas, bosques y la tranquilidad de los pueblos son el principal patrimonio de la región. Si el desarrollo urbano no respeta esos recursos, el riesgo es perder justamente aquello que atrae a miles de personas cada año.

También existe una cuestión social. El crecimiento inmobiliario elevó el valor de la tierra y de los alquileres. Cada vez son más los jóvenes que trabajan en Calamuchita pero encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda propia o incluso para alquilar. Mientras algunos celebran el auge de las inversiones, otros sienten que vivir en el valle se vuelve cada vez más costoso.

Urban Evolution Past and Present Contrast

No se trata de estar a favor o en contra del crecimiento. Ese sería un debate equivocado.

La verdadera discusión debería ser otra: ¿qué modelo de desarrollo queremos para los próximos veinte años?

¿Queremos localidades que sigan expandiéndose sin una planificación común? ¿O una Calamuchita donde el crecimiento vaya acompañado por infraestructura, servicios, protección ambiental y oportunidades para quienes ya viven aquí?

Porque las decisiones que tomemos hoy definirán el valle que heredarán las próximas generaciones.

Crecer no debería significar perder identidad. Tampoco resignar calidad de vida.

Calamuchita tiene una oportunidad histórica. Pero las oportunidades solo se convierten en progreso cuando existe una visión de futuro.

Y esa conversación no puede seguir esperando.

¿Vos qué pensás? ¿Calamuchita está creciendo al ritmo correcto o hace falta planificar mejor su futuro?