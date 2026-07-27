La bandera que se transformó en un símbolo de la verdad

Un partido de fútbol no es otra cosa que un partido de fútbol. La frase, que parece un sinsentido o una obviedad, toma un significado diferente cuando se trata de un evento deportivo que por alguna razón tiene connotaciones de otro tipo que es casi imposible dejarlas de lado aunque se quiera y supera los límites de una simple celebración futbolística.

Un Argentina -Inglaterra es sin dudas uno de esos encuentros deportivos que guste o no, genera una catarata de sentimientos que se mezclan entre lo deportivo, el nacionalismo, la soberanía y la Guerra de Malvinas y el significado que tiene para los argentinos. Un triunfo sobre este rival en particular, trasciende el ámbito original y se transforma en una especie de victoria contra el opresor, el arrebatador de territorio al que no se le puede ganar si no es a través de un simple partido de fútbol.

La bandera exhibida por los jugadores tras la épica e inolvidable victoria ante Inglaterra el pasado 15 de julio, portadora de una estética precaria, pero con un mensaje que representó el genuino reclamo del pueblo, fue claramente una reivindicación de nuestra soberanía nacional. Provocó un tremendo impacto cultural ante la mirada de millones de espectadores a lo largo y ancho del mundo entero poniendo en primer plano el justo reclamo de soberanía de ese pedacito de tierra argentina que tiene la sangre de compatriotas que quisieron recuperarlas.

El gesto desafiante se transformó en un fenómeno cultural que generó un fuerte cimbronazo a nivel nacional como internacional con múltiples repercusiones a favor y en contra, pero por sobre todas las cosas instaló globalmente el debate sobre la soberanía y la memoria de la guerra de 1982, de una manera mucho más eficiente de lo que puede hacer la diplomacia.

Una bandera que se transformó en un símbolo y que lleva implícita el valor de la verdad histórica, la memoria colectiva y la soberanía nacional: las Malvinas son Argentinas y los gladiadores de la selección lo hicieron saber, por si hay alguno por ahí que piense lo contrario.