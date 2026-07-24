EDICTO JUDICIAL

Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial, de 1° Nom., con asiento en la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: "COMPAÑÍA DE TIERRAS VILLA RUMIPAL S.R.L - COPIAS Y RENOVACION DE TITULOS" (Expte. 14245688), ha dictado la siguiente resolución:

“CORDOBA, 26/05/2026. Agréguese la respuesta de la Caja Notarial de Córdoba. Surgiendo de la misma que dicha entidad ha adjuntado documental a su respuesta, acompañe la misma al expediente. Bajo la responsabilidad de las manifestaciones del compareciente en relación a las gestiones sin resultado llevadas a cabo, proveyendo a la demanda conjuntamente con el escrito precedente: Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido.

Admítase la presente demanda tendiente a obtener la segunda copia de la Escritura Número Treinta y Uno del 21 de abril de 1948, otorgada por el Escribano Antonio Martínez (ex titular del Registro Nª 453) de la ciudad de Córdoba. Cítese y emplácese a los sucesores de María Acacia Verde de Altamirano y Francisco Altamirano y del escribano Antonio Martínez (intervinientes en el acto); para que en el término de veinte ( 20) días siguientes a la última publicación de edictos comparezcan a y en su caso ejerzan su derecho a oponerse, conforme el art. 873 del CPCC, a cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial ( art. 165 del CPC). Surgiendo de la copia de la escritura adjunta a la demanda que la vendedora María Acacia Verde era vecina de San Ignacio, Departamento de Calamuchita, publíquense edictos en dicha localidad. Notifíquese al escribano también al domicilio informado por la Caja Notarial (Cochabamba Este Nº 186, ciudad de Córdoba). Hágaseles saber a los citados que en caso de incomparecencia se citará al Defensor Oficial que por turno corresponda.

Notifíquese con copia de la demanda y de la documental. Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. Sin perjuicio del trámite otorgado, cumpliméntese el art. 88 del CPC., a cuyo fin constituya domicilio procesal dentro del radio del tribunal.

Texto Firmado digitalmente por: MARTINEZ CONTI Miguel Angel - Juez/A De 1ra. Instancia. LAHIS Roxana Cristina Del Valle - Prosecretario/A Letrado.”.-