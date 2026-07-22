Calamuchita mira al sol: una oportunidad que recién empieza

Durante décadas, cuando se hablaba de energía en Calamuchita, la conversación giraba casi exclusivamente alrededor del lago y de la Central Nuclear Embalse. Sin embargo, en silencio, el mapa energético del departamento comenzó a cambiar. Hoy, el sol aparece como un nuevo protagonista de ese futuro.

La puesta en marcha del Parque Solar Fotovoltaico de Villa General Belgrano y el inicio de la construcción del primer parque solar de Villa Rumipal marcan un punto de inflexión para la región. Ya no se trata solamente de consumir energía: Calamuchita empieza a producir parte de la electricidad que necesita a partir de una fuente limpia, renovable e inagotable.

Estos proyectos representan mucho más que paneles solares instalados sobre un terreno. Son una decisión estratégica que demuestra que las cooperativas de servicios también pueden liderar la innovación tecnológica y pensar en el largo plazo. En tiempos donde el costo de la energía es una de las mayores preocupaciones para las familias y las empresas, invertir en generación propia significa ganar autonomía y reducir la dependencia de un sistema eléctrico cada vez más exigido.

Los beneficios son múltiples. En primer lugar, la energía solar disminuye el impacto ambiental, ya que no genera emisiones contaminantes durante su funcionamiento. En una región cuya principal actividad económica es el turismo, cuidar el paisaje y el ambiente también es proteger una fuente de trabajo para miles de vecinos.

Pero hay otra ventaja menos visible y quizás más importante: la seguridad energética. A medida que aumenta la generación distribuida, las cooperativas pueden fortalecer el abastecimiento local, diversificar sus fuentes de energía y prepararse mejor para responder a una demanda que crece año tras año. El proyecto de Villa Rumipal, por ejemplo, fue presentado como una inversión realizada con recursos propios de la cooperativa, sin trasladar costos adicionales a los asociados, una señal de administración responsable y de visión de futuro.

También existe un impacto económico. La generación renovable puede contribuir a estabilizar costos operativos en el mediano y largo plazo, generar empleo durante las etapas de construcción y mantenimiento, atraer nuevas inversiones e incluso convertir a Calamuchita en un polo regional de innovación energética. No es casualidad que las primeras experiencias hayan surgido de cooperativas que decidieron apostar por un modelo energético más sustentable.

Sin embargo, estos dos parques no deberían ser el punto de llegada, sino el punto de partida. El potencial solar del departamento es enorme y todavía queda mucho camino por recorrer. La posibilidad de seguir incorporando proyectos de estas características permitirá fortalecer el sistema eléctrico, acompañar el crecimiento de la demanda y avanzar hacia una matriz energética cada vez más diversificada.

Claro que ningún parque solar resolverá por sí solo todos los desafíos energéticos de la región. Será necesario continuar invirtiendo en redes eléctricas, almacenamiento, eficiencia energética y nuevas tecnologías. Pero cada panel que comienza a generar electricidad representa un paso hacia un modelo más sustentable y resiliente.

Calamuchita tiene la oportunidad de transformarse en un ejemplo provincial de transición energética. Una región reconocida por sus montañas, sus ríos y sus lagos ahora también puede ser reconocida por aprovechar uno de sus recursos más abundantes: el sol.

Porque el desarrollo del futuro ya no pasa únicamente por construir más infraestructura. También pasa por decidir cómo queremos generar la energía que moverá nuestras casas, nuestros comercios y nuestras industrias.

Y, en ese camino, Villa General Belgrano y Villa Rumipal ya dieron el primer paso. Ahora el desafío será sostener esa visión y convertir la energía renovable en una política de desarrollo que beneficie a las próximas generaciones de calamuchitanos.