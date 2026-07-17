¿Cuánto cuesta vivir en Calamuchita?



Calamuchita suele aparecer en las postales como un lugar soñado: ríos, montañas, tranquilidad, pueblos pintorescos y una calidad de vida que miles de turistas buscan durante todo el año. Sin embargo, detrás de esa imagen existe otra realidad menos visible: la de los vecinos que viven, trabajan y sostienen sus hogares en un contexto donde cada mes resulta más difícil llegar a fin de mes.

Hoy, vivir en Calamuchita tiene un costo que obliga a muchas familias a hacer cuentas permanentemente. El problema ya no pasa solamente por los aumentos de precios, sino por la diferencia cada vez más grande entre los ingresos de los trabajadores y el dinero necesario para cubrir los gastos básicos.

Una familia tipo que necesita alquilar una vivienda enfrenta, en primer lugar, uno de los principales obstáculos: conseguir un techo. En localidades como Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano, Villa Rumipal, Los Reartes o Villa del Dique, los alquileres permanentes se ubican actualmente entre los $450.000 y los $700.000 mensuales, dependiendo de la ubicación, las características de la propiedad y la oferta disponible.

En una región donde muchas viviendas tienen como destino el alquiler turístico, el acceso a una casa para quienes viven todo el año se vuelve cada vez más complicado. La paradoja es evidente: una zona que crece gracias al turismo muchas veces encuentra dificultades para garantizar vivienda accesible para sus propios habitantes.

Pero el alquiler es solamente el comienzo de la cuenta.

Los servicios básicos también ocupan una parte importante del presupuesto familiar. Una boleta de luz puede representar entre $100.000 y $200.000 mensuales, dependiendo del consumo del hogar. A eso se suman alrededor de $45.000 de internet, un servicio que dejó de ser un lujo y pasó a ser una herramienta indispensable para estudiar, trabajar y comunicarse.

El agua, otro servicio esencial, puede representar entre $20.000 y $40.000 mensuales según la localidad y el consumo. Son gastos que muchas veces pasan desapercibidos cuando se habla de economía, pero que cada mes impactan directamente en el bolsillo.

Y después está la comida. Una familia tipo necesita entre $500.000 y $700.000 mensuales solamente para cubrir la alimentación básica, sin contemplar salidas, recreación, ropa, medicamentos, transporte, educación o cualquier gasto inesperado.

Si hacemos una cuenta simple, sin lujos y solamente con los gastos esenciales:

Alquiler: entre $450.000 y $700.000

Luz: entre $100.000 y $200.000

Internet: alrededor de $45.000

Agua: entre $20.000 y $40.000

Comida: entre $500.000 y $700.000

El resultado es contundente: una familia puede necesitar entre $1.115.000 y $1.685.000 mensuales solamente para pagar vivienda, servicios básicos y alimentación.

Y todavía falta sumar transporte, combustible, mantenimiento del vehículo, salud, educación, vestimenta, impuestos, actividades de los hijos y cualquier emergencia que pueda surgir.

La pregunta entonces aparece inevitablemente: ¿cuántas familias de Calamuchita tienen ingresos suficientes para sostener este nivel de gastos?

La realidad es que gran parte de los trabajadores de la región dependen de actividades vinculadas al turismo, el comercio, la gastronomía, la construcción, los servicios y empleos temporales. Sectores fundamentales para la economía local, pero que muchas veces no tienen salarios acordes al costo real de vivir en el lugar donde trabajan.

El riesgo que enfrenta Calamuchita es una contradicción cada vez más profunda: ser un destino elegido por miles de visitantes, pero convertirse en un territorio difícil de habitar para quienes todos los días levantan la persiana de un comercio, atienden un restaurante, construyen una vivienda, trabajan en una escuela, un municipio o un servicio de emergencia.

El desarrollo turístico es fundamental y nadie discute su importancia. Pero un destino no se sostiene solamente con turistas; se sostiene con comunidades fuertes, con vecinos que puedan proyectar su vida, formar una familia y acceder a una vivienda digna.

Calamuchita necesita debatir no solamente cómo atraer más visitantes o cómo aumentar la actividad económica, sino también cómo garantizar que quienes viven acá puedan quedarse.

Porque un valle lleno de paisajes hermosos pierde parte de su esencia cuando sus propios habitantes empiezan a preguntarse si todavía pueden permitirse vivir en él.

Y vos, vecino de Calamuchita: ¿cuánto ganás por mes? ¿Te alcanza para cubrir el alquiler, los servicios, la comida y todos los gastos de tu familia? ¿Llegás tranquilo a fin de mes o también tenés que hacer malabares para sostener tu vida cotidiana?