CENTRO COMERCIAL SANTA ROSA

CENTRO COMERCIAL SANTA ROSASANTA ROSA08/07/2026Diario Tres
¿Y si crecer fuera mucho más que vender?
Crecer también es comunicar mejor lo que hacemos
Es construir una identidad, planificar el futuro y crear valor para nuestros clientes y para nuestra comunidad.
En este 4° Encuentro de Impulso Emprendedor vamos a compartir herramientas e ideas para seguir fortaleciendo nuestros emprendimientos desde una mirada integral.
Lunes 14 de julio
15:00 hs
CenCo – Entre Ríos 25
Inscripciones abiertas https://forms.gle/SRxXxS3vUdjodf9e7