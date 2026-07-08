CENTRO COMERCIAL SANTA ROSA

SANTA ROSA08/07/2026Diario TresDiario Tres

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¿Y si crecer fuera mucho más que vender? 🤔
Crecer también es comunicar mejor lo que hacemos 📢
Es construir una identidad, planificar el futuro y crear valor para nuestros clientes y para nuestra comunidad.
En este 4° Encuentro de Impulso Emprendedor vamos a compartir herramientas e ideas para seguir fortaleciendo nuestros emprendimientos desde una mirada integral.
📅 Lunes 14 de julio
🕒 15:00 hs
📍 CenCo – Entre Ríos 25