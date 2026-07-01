Política Pública de Turismo en municipios modernos

Para estructurar el Turismo como una política pública municipal integral, los municipios deberían actuar como un órgano planificador, regulador y articulador del territorio y trascender el enfoque, importante pero no abarcativo, de la simple promoción de las bondades naturales y la organización de eventos. Una política

pública en la materia debe ir más allá y proyectar el destino desde diferentes aristas que potencien a la actividad para que tenga un mayor incidencia y sostenibilidad que pueda aportar al desarrollo de las economías locales y regionales.

En este sentido es interesante el aporte realizado por Noemí Wallingre, destacada investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, que tiene trabajos sobre Turismo, territorio y municipio y que sostiene que las carteras locales no deben ser “residuales” ni limitarse a folletería.

Postula que los municipios debe ser el garante del desarrollo sostenible, coordinando infraestructura básica, regulación de inversiones privadas y asegurando el retorno del beneficio turístico a las diferentes comunidades.

Por su parte Alejandro Villar, politólogo y docente experto en desarrollo local, manifiesta que la articulación horizontal en la gestión de destinos, plantea que las demandas actuales del turismo desbordan las oficinas tradicionales de promoción y afirma que una gestión municipal moderna requiere la intervención coordinada de múltiples reparticiones públicas para estructurar el territorio de manera sostenible.

Una política pública de Turismo para un municipio no es otra cosa que un plan de acción oficial diseñado por el gobierno local para guiar, regular y potenciar el desarrollo de la actividad, con el objetivo de dar impulso a la economía local, generar puestos de trabajo, preservar la identidad cultural, proteger el patrimonio natural y mejorar la infraestructura comunitaria.

El Presupuesto que una gestión le asigna al Turismo es la herramienta política y económica que determina si la actividad será un motor de desarrollo local o un gasto cosmético y superficial, que cubra momentos pero que no aporte al valor residual del mismo. El presupuesto no debería ser solamente dinero para campañas publicitarias, debido a que es el recurso que valida y viabiliza la planificación territorial, la infraestructura y el control del destino.

Cabría considerar que la cartera de Turismo de un municipio debe involucrarse activamente en la gestión de inversiones, aunque, cabe aclarar, no sea ésta una actividad específica de esta área municipal, puede aportar data importante para la llegada de fondos privados como la creación de catálogos con proyectos atractivos que muestren el potencial turístico local y buscar el financiamiento conectando los proyectos locales con fondos provinciales, nacionales y hasta internacionales.

Todo esto debería ser incluido dentro de una política integral de turismo municipal que es un modelo de gestión pública que necesariamente coordina todas las áreas del gobierno local para planificar en este sentido de manera estratégica y sostenible a largo plazo.

Una política de turismo para un municipio moderno debe transformar la gestión tradicional en una gestión basada en la sostenibilidad, la tecnología y la gobernanza, atraer visitantes desde luego, pero además gestionar los flujos turísticos que garanticen la calidad de vida del residente local.