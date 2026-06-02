Llegan las lluvias a la zona central de Argentina

Tras varios días de estabilidad atmosférica, elevada humedad y escasas precipitaciones, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas a partir del jueves 4 de junio.

Según los modelos climáticos, el avance de perturbaciones desde el Pacífico y el desplazamiento de sistemas de baja presión modificarán la circulación atmosférica, favoreciendo el regreso de las lluvias en gran parte de la región central de Argentina.

Durante el inicio de la semana continuarán las neblinas, bancos de niebla y los cielos mayormente cubiertos, producto de la humedad acumulada en las capas bajas de la atmósfera. Sin embargo, hacia la segunda mitad de la semana aumentará la inestabilidad, generando condiciones propicias para precipitaciones de variada intensidad.

El informe fue elaborado por el meteorólogo Leonardo De Benedictis para Meteored Argentina