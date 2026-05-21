AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITALCALAMUCHITA21/05/2026Diario Tres
CAPÍTULO V - LEY PCIAL. Nº 10.208 – ART. 8 LEY PCIAL. Nº 10.618 PROYECTO: “MENSURA, UNIÓN Y SUBDIVISIÓN - TITULARES REGISTRALES: LAS CAÑITAS S.A. Y ANA MARIA VAZQUEZ”
AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Desarrollo Sostenible de la provincia de Córdoba. PROPONENTE: LAS CAÑITAS S.A. y la Sra. Ana María Vázquez OBJETO: Estudio de Impacto Ambiental “MENSURA, UNIÓN Y SUBDIVISIÓN - TITULARES REGISTRALES: LAS CAÑITAS S.A. Y ANA MARIA VAZQUEZ”,
Expte N°0918-036837/2026, a ubicarse fuera de la jurisdicción de todo radio administrativo, Pedanía Potrero de Garay, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba,Coordenadas Geográficas: 31° 52' 45.00" S, 64° 44' 5.00" O; conforme a la documentación y demás información disponible en http://participacion.cba.gov.ar.
FECHA, HORA YLUGARDEAUDIENCIA: 11 de junio de 2026 a las 10:00 hs en link Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/84601917620?pwd=qV8cwMKOMonaV3g4Gdxj9Lasbb5d0t. 1
ID de reunión: 846 0191 7620
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 09 de junio de 2026 a las 10:00 hs. a través de la Plataforma http://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACIÓN: el ciudadano podrá inscribirse una sola vez en calidad de Asistente o Expositor; luego de efectuada la opción no podrá cambiarla. VISTA DEL EXPEDIENTE: el interesado deberá requerir a [email protected]m hasta 2 días hábiles previos a la realización de la Audiencia. Autoridades de la Audiencia: PRESIDENTE Ab. Ma. Eugenia Ciacci, DNI N° 36.554.263; PRESIDENTE SUPLENTE Lic. Valentina Vergnano DNI N° 35.177.640 y como ESCRIBIENTE la Tec. Nadia Riga DNI N° 29.202.309, sin perjuicio de la intervención de otro personal y/o autoridades de la Secretaría en caso que sea necesario.