Calamuchita vs. Javier Milei: el Valle se planta contra la quita de Zona Fría

La posible derogación o modificación de la Ley de Zona Fría volvió a encender una alarma en el Valle de Calamuchita. Y no es una exageración ni una discusión técnica reservada a especialistas: se trata de una medida que podría impactar de lleno en la vida cotidiana de miles de familias, en la economía regional y en el principal motor productivo del valle, el turismo.

La reacción de los gobiernos locales fue inmediata. Veinte de los veinticuatro intendentes y jefes comunales de Calamuchita firmaron una carta de rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei, advirtiendo sobre las consecuencias que tendría eliminar o reducir los beneficios tarifarios para una región donde el invierno no es un detalle menor, sino una condición estructural.

El planteo de los mandatarios tiene lógica y sustento. La Ley 27.637 fue creada precisamente para reconocer las diferencias climáticas del país y garantizar un acceso más equitativo al gas natural. El propio documento oficial difundido por la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas sostiene que el régimen de Zona Fría “constituye una herramienta de equidad tarifaria” y advierte que la eventual eliminación del beneficio podría generar aumentos de entre el 42% y el 100% en las boletas de gas.

En Calamuchita, hablar de gas natural no es hablar de un lujo. Es hablar de calefacción en hogares donde las temperaturas invernales bajan drásticamente, de hoteles que deben climatizar habitaciones para sostener la actividad turística, de cabañas que reciben visitantes en plena temporada baja, de restaurantes que dependen del gas para funcionar y de comerciantes que ya vienen soportando una caída del consumo y un incremento generalizado de costos.

La discusión, entonces, va mucho más allá de un subsidio. Lo que está en juego es la competitividad de toda una región.

Si las tarifas efectivamente sufren aumentos de semejante magnitud, el impacto sería inmediato. Muchos complejos turísticos deberían trasladar esos costos a los precios finales, encareciendo las estadías y los servicios gastronómicos. Y en un contexto económico delicado, donde cada familia calcula con precisión cuánto gastar en vacaciones o escapadas de invierno, cualquier incremento puede terminar empujando a los turistas hacia otros destinos.

Calamuchita construyó durante décadas una identidad vinculada al turismo de naturaleza, al descanso serrano y a la temporada invernal. Lugares como Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Santa Rosa de Calamuchita o Embalse reciben miles de visitantes justamente durante los meses más fríos del año. Pero detrás de esa postal turística existe una estructura económica que depende fuertemente del consumo energético.

Por eso la advertencia de los intendentes no parece un posicionamiento político aislado, sino un llamado de atención concreto sobre las consecuencias reales que podría tener una medida tomada desde Buenos Aires sin considerar las particularidades territoriales.

La propia resolución oficial señala que eliminar el criterio territorial “podría profundizar brechas regionales” y generar una “injusticia material” al aplicar igualdad tarifaria en zonas climáticamente desiguales. Es decir: tratar igual a quienes viven realidades completamente distintas.

Y allí aparece otra cuestión de fondo. Mientras desde el Gobierno nacional se insiste en la necesidad de reducir subsidios y equilibrar cuentas públicas, en el interior profundo muchas veces se percibe que las decisiones económicas terminan desconociendo las realidades regionales. Calamuchita no tiene el mismo clima que la Ciudad de Buenos Aires ni el mismo consumo energético que otras zonas templadas del país. Pretender aplicar una tarifa uniforme sin contemplar esas diferencias implica ignorar las condiciones concretas de millones de argentinos.

Además, el golpe no recaería solamente sobre el turismo o los comercios. La resolución provincial advierte que la modificación afectaría especialmente a jubilados, trabajadores y sectores vulnerables, muchos de los cuales podrían verse obligados a restringir el uso de calefacción durante el invierno.

La preocupación en Calamuchita es transversal. Y por eso la firma conjunta de intendentes y jefes comunales de distintos espacios políticos adquiere un valor particular. Entre quienes suscribieron el rechazo se encuentran Raquel Melica, de La Cruz; Mauricio Acosta, de Villa Cañada del Sauce; Sebastián Cabral, de Villa Quillinzo; Miguel Calderón, de San Agustín; Gabriela Campilla, de Las Bajadas; Romina Cejas, de Lutti; Fernando Delgado, de Parque Calmayo; Julio Gantus, de Villa Rumipal; Mateo Gioda, de Los Cóndores; Eduardo Martín, de Santa Rosa de Calamuchita.

También firmaron Jonathan Quinteros, de Los Molinos; Inés Ramello, de Los Reartes; Mario Rivarola, de Embalse; Yoana Rodríguez, de Villa Amancay; Diego Ruiz, de Villa Ciudad Parque; Soledad Sánchez, de Amboy; Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano; Emiliano Torres, de Villa del Dique; Silvana Torres, de La Cumbrecita; y Adrián Urbani, de San Ignacio.

La discusión recién comienza y todavía falta el debate legislativo en el Congreso. Pero el mensaje que llega desde Calamuchita es claro: eliminar la Zona Fría no sería solamente un ajuste tarifario. Sería una decisión con consecuencias sociales, económicas y productivas profundas para uno de los principales destinos turísticos de Córdoba.