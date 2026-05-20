Este martes comienza la preventa de entradas para la final del Torneo Apertura en el Kempes

Belgrano y River definirán el campeonato el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Mañana martes a las 14 comienza la preventa de entradas para clientes de NaranjaX. El miércoles comenzará la venta general para socios.

Córdoba vuelve a posicionarse como sede de uno de los eventos deportivos más importantes del país.

La cuenta regresiva ya comenzó y Córdoba se prepara para recibir la gran final del Torneo Apertura 2026, que enfrentará a River Plate y Belgrano el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

En ese marco, este martes 19 de mayo desde las 14 horas se pondrá en marcha la preventa exclusiva de entradas para clientes de Naranja X, en lo que será el primer tramo del expendio oficial de tickets para uno de los partidos más esperados del fútbol argentino.

Posteriormente, el miércoles 20, se habilitará la venta general para socios de ambas parcialidades finalistas. Si existiese algún remanente, se informará oportunamente la venta a NO SOCIOS. Según lo previsto por la organización, ambas instituciones contarán con la misma cantidad de populares y plateas disponibles.

La venta de tickets se realizará a través de deportick.com, con este cronograma:

Martes 19/05 – 14hs: preventa exclusiva para clientes de Naranja X

Miércoles 20/05 – 14hs: venta a Socios

En caso de existir remanente de entradas se informará oportunamente la venta a No Socios.

Valor de las entradas

Club Atlético River Plate

Popular Willington (socio): $80.000.

Popular Willington (no socio): $150.000.

Platea Ardiles (socio): $120.000.

Platea Ardiles (no socio): $180.000.

Club Atlético Belgrano

Popular Artime (socio): $80.000.

Popular Artime (no socio): $150.000.

Platea Gasparini (socio): $120.000.

Platea Gasparini (no socio): $180.000

Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas nominadas, asociadas al nombre y DNI de cada asistente, datos que deberán coincidir con la documentación presentada al momento del ingreso al estadio.

Información importante

Para ingresar al estadio, los espectadores deberán presentar EXCLUSIVAMENTE el DNI físico (tarjeta) para su escaneo en los molinetes de ingreso. No serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. Así mismo, no se venderán entradas en el estadio el día del partido.

Según lo previsto para la organización del encuentro, los hinchas de Belgrano ocuparán la popular “Luis Artime” y la platea “Roberto Gasparini”, mientras que River Plate se ubicará en la popular norte “Daniel Willington” y la platea “Osvaldo Ardiles”.