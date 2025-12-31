Se ilumina la Cruz del Vía Crucis

SANTA ROSA31/12/2025Diario TresDiario Tres
"ESTE 2026 EN SANTA ROSA EMPEZAMOS CON UNA SORPRESA QUE ILUMINA NUESTRA FE Y NUESTRO PAISAJE"

Desde la Municipalidad de Santa Rosa se dio a conocer que la Cruz del Viacrucis, nuestro símbolo serrano más querido, ahora, más destacada que nunca, brilla con un nuevo esplendor para que, "cada vez que mires hacia nuestras sierras, encuentres un faro de identidad y paz". 

MAGIA CUANDO CAE EL SOL 
Gracias a un sistema de pintura lumínica especial, nunca antes utilizada , por la noche la Cruz se reflejará suavemente, creando un marco increíble y sereno. Un espectáculo de luz que honra nuestra tradición y embellece aún más las noches calamuchitanas.