¡Recibí el 2026 de manera única bajo el cielo de Santa Rosa!

Año Nuevo Blanco

La Municipalidad de Santa Rosa y el Centro de Comercio te invitan a vivir una celebración mágica y colectiva.

La consigna es simple pero especial: todo de blanco.

Vestite de blanco y formá parte de un brindis lleno de luz, paz y buenos deseos para el año que comienza.

Jueves 1° de Enero

Paseo del Remanso

A partir de las 00:00 hs (después del brindis de medianoche)

Importante: para que todos disfrutemos de forma segura y ordenada, recordamos que NO estará permitido el ingreso con conservadoras, bebidas, ni botellas o vasos de vidrio.

Durante el evento habrá una barra disponible para la compra de bebidas.

Agradecemos tu colaboración para cuidar el ambien

te familiar y celebrar entre todos con responsabilidad.

Después de la medianoche… ¡la fiesta sigue!

Vamos a celebrar juntos con DJ en vivo y la mejor música de los 80 y 90, para bailar y vibrar hasta que amanezca.

Una noche para brillar, un año para crecer.

Vení vestido de blanco y sumate a una celebración que nos une en la esperanza, la música y la comunidad.