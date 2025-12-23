Presentación del Pesebre Viviente en Santa Rosa

El lunes por la noche, la explanada de la Iglesia Santa Rosa de Lima fue escenario de la presentación del Pesebre Viviente, un encuentro que reunió a la comunidad en un profundo mensaje de fe, esperanza y reflexión.

Este año, el Pesebre transmitió un mensaje central de esperanza nacida de la paz y de la cercanía de Dios, invitando a la reconciliación y a llevar luz a las “desolaciones” del mundo, como la guerra y la pobreza.

En ese marco, se elevó una oración especial por la paz de todos los niños, renovando la fe en un futuro posible de luz y misericordia, aun en medio de las dificultades.

La representación contó con la participación de niños de catequesis, el grupo de jóvenes misioneros, el grupo de confirmación, miembros de liturgia, ministros de la Comunión, el grupo de Cáritas, el grupo carismático y numerosas familias de la comunidad, quienes colaboraron activamente para hacer posible este significativo acontecimiento.

Desde la organización se agradeció a la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita por el aporte del sonido y la iluminación, elementos fundamentales para el desarrollo de la puesta en escena.