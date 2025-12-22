CIERRE DE LOS TALLERES EN LA COOPERATIVA DE SANTA MÓNICA

Poco más de 30 vecinos y vecinas de Santa Mónica, junto a talleristas, trabajadores e integrantes del Consejo de Administración, participaron este jueves del festejo de fin de año del ciclo de talleres de la Cooperativa de Santa Mónica Ltda.

Hubo movimiento corporal, posturas de yoga entre las lavandas del parque, relatos sobre el origen de los talleres y su razón de ser, ideas y proyecciones a futuro, deseos personales y familiares para el año que viene, entrega de pequeños obsequios, buena música y una muy buena picada compartida, con jugos caseros y fiambres de la zona.

“Haber cumplido dos años de ediciones de estos talleres abiertos a la comunidad es, para nosotros, motivo de celebración”, expresó Carlos Videla, síndico de la Cooperativa, quien fuera presidente de la organización cuando el ciclo se inició, a comienzos de 2024.

La propuesta surgió a partir de la iniciativa de asociados y asociadas que, en la asamblea de 2023, impulsaron la realización de nuevas actividades en el salón comunitario. En ese marco, se realizó una encuesta en la comunidad para identificar intereses y necesidades, y en marzo de 2024 comenzó el ciclo de talleres, que desde entonces se ha mantenido sólido y en permanente crecimiento.

“Fue una decisión firme del Consejo acompañar los talleres independientemente de la cantidad de alumnos que tuvieran, porque el objetivo siempre fue que el espacio estuviera abierto”, remarcó el entonces presidente de la Cooperativa.

Desde ese momento, pasaron por el salón comunitario propuestas de yoga, educación postural, baile, gimnasia, karate, artes plásticas para chicos y chicas, producción literaria, lectura, tango, teatro, alfabetización para adultos, apoyo escolar para nivel primario y secundario, técnicas de estudio, cine debate y un espacio de biblioteca móvil.

Se trata de un proyecto diverso y complejo, que trajo consigo el desafío de la articulación, la escucha, el compromiso y la voluntad colectiva, sostenido por la convicción de que la cooperativa es mucho más que los servicios que presta —que, claro está, son su razón de ser—, pero que se desarrollan en el marco de una comunidad que la construye y que necesita tejer lazos más allá de lo estrictamente prestacional.

Un espacio de encuentro, aprendizaje y movimiento, orientado a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de la villa.

“Que un chico del primario haya pasado de grado porque contó con un apoyo escolar en la cooperativa que lo acompañara, para nosotros es más que suficiente. Eso es lo que buscamos: estar presentes y vincular a la cooperativa con su comunidad desde todos los espacios posibles”, sostuvo Carlos Videla.

Celebrar, entonces, era más que necesario y oportuno. Hubo clases abiertas de gimnasia y yoga —a cargo de las profes Natalia y Eliana— a las que se sumaron no solo participantes habituales, sino también vecinos y vecinas del barrio con ganas de conocer y experimentar las propuestas.

En el salón comunitario se expusieron además los trabajos de chicos y chicas de entre 6 y 9 años que cada sábado por la mañana, junto a la profe Johana, se encuentran para aprender y jugar a través del dibujo y la pintura.

Los emprendimientos de gastronomía local, la producción de hierbas serranas y plantas nativas, el trabajo comprometido —en cada detalle— del equipo de la Cooperativa y de los talleristas, y la música regional a cargo de Diego Bario, con un folclore impecable, también formaron parte de una tarde-noche en la que el espacio se vistió de fiesta. Colores, deseos, música, relajación y baile; pinturas, familias, brindis y miradas que se cruzaron.

Conversaciones y reconocimiento del espacio común que pertenece a cada uno de los asociados y asociadas, y que se proyecta como el lugar para seguir construyendo comunidad.

En 2026 el ciclo de talleres continúa y, a partir del mes de febrero, la Cooperativa comenzará a recibir propuestas para nuevos espacios. Así que, si querés sumarte, ya sea como participante o como tallerista, no dudes en comunicarte.