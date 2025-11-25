Santa Rosa: Dos motociclistas muertos en violento choque

Un trágico siniestro vial ocurrido esta mañana sobre la Ruta 5, en Santa Rosa, dejó como saldo dos motociclistas fallecidos. Ambos de esta ciudad.

El hecho se registró pasadas las 7, frente a la estación de servicio YPF ubicada a la altura del kilómetro 89. En ese punto, por causas que aún se investigan, las dos motos colisionaron violentamente.

Según fuentes policiales, uno de los conductores, un hombre de 56 años que circulaba en una Motomel 250 cc, murió en el lugar debido a la gravedad del impacto. La otra víctima, un hombre de 69 años que manejaba una Keller 110, fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al Hospital Eva Perón, donde falleció minutos después.

La Policía trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para establecer las circunstancias que desencadenaron la fatal colisión.