CÓRDOBA: finde largo con múltiples opciones turísticas

Comienza en Córdoba un fin de semana extra largo con múltiples opciones para los turistas.

Según la información oficial en el Valle de Calamuchita, destinos como Villa General Belgrano, La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita se ubican con reservas de ocupación hotelera por encima del 75%, consolidando su atractivo en esta época del año.

El Valle de Punilla también presenta una proyección muy favorable. Villa Carlos Paz tiene un 78% mientras que La Cumbre, Villa Giardino y La Falda superan el 75%, reflejando la preferencia de los visitantes por propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y actividades culturales.

Paravachasca acompaña este escenario con Alta Gracia, que alcanza un 75% de ocupación anticipada.

En Traslasierra, Las Rabonas se destaca con ocupación plena, mientras que el corredor de Mar de Ansenuza vuelve a posicionarse entre los más elegidos, con Miramar y Balnearia alcanzando el 90%.

Las expectativas permiten anticipar un fin de semana con fuerte actividad económica para las localidades turísticas y un impacto positivo en los prestadores de servicios de toda la provincia.

Actividades para todos los gustos

La provincia contará con una amplia agenda de actividades que se desarrollarán en cada uno de sus valles y regiones.

Habrá festivales, celebraciones comunitarias, encuentros deportivos, ferias gastronómicas, propuestas al aire libre y circuitos culturales que potenciarán la llegada de visitantes y el movimiento interno.

Entre los eventos más destadados pueden señalarse el Festival de la Pizza y la Cerveza Artesanal de Huerta Grande, el Festival de las Barrancas Bermejo de Bialet Massé, la Fiesta de la Cerveza de Villa General Belgrano, Sonidos y Sabores en Santa Rosa de Calamuchita, la Fiesta Alpa Corral Canta, XTreme Villa Giardino, las regatas náutimas de Miramar de Ansenuza, la Fiesta Andar Serrano de Villa Yacanto, el Festival de Piquillín, la Fiesta de la Birra de Alta Gracia, el Festival de la Menta de San José, la Fiesta de la Tradición Serrana de Nono, la Fiesta Gaucha de Potrero de Garay y el Festival de la Empanada Transerrana de Villa Doloores.

Este abanico de experiencias constituye uno de los principales atractivos para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y entretenimiento durante el fin de semana largo.