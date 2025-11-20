MUSEO RODANTE DE LA PROVINCIA EN SANTA ROSA

MUSEO RODANTE DE LA PROVINCIA EN SANTA ROSASANTA ROSA20/11/2025Diario Tres
Santa Rosa recibe al Museo Rodante, una propuesta única que acerca el arte y la cultura a cada rincón de Córdoba.
En esta edición podremos disfrutar las obras de Carlos Alonso, uno de los artistas más importantes de nuestra provincia, en un formato itinerante con una verdadera galería abierta a todos.
Se emplazará este viernes 21 de noviembre, de 16 a 23hs, en el Paseo del Remanso para vivir una experiencia artística distinta, gratuita y para toda la familia.