Santiago Gossa Campeón Argentino en Superbike SS400

El joven piloto santarroseño Santiago Gossa, de tan solo 15 años, cerró un fin de semana inolvidable en el autódromo internacional El Villicum, en San Juan, donde se disputó la última fecha del SBK Argentino junto con la Latin Talent Cup.

Santi afrontó una exigente doble competencia, con cuatro carreras del certamen latinoamericano y dos del campeonato argentino, logrando resultados que lo consolidan como una de las grandes promesas del motociclismo nacional.

🏆 Campeón argentino en SS400

En el plano nacional, ganó las dos carreras de la categoría SS400 y se consagró campeón argentino, representando a Kawasaki Argentina, bajo la dirección del histórico preparador René Zanatta

🌎 Subcampeón latinoamericano en un cierre electrizante

En la Latin Talent Cup, Santi disputó cuatro carreras: obtuvo un cuarto puesto y tres terceros puestos, resultados que lo dejaron como subcampeón latinoamericano, peleando el título hasta la última final con chances matemáticas. Aunque no alcanzó el campeonato, su desempeño fue notable frente a los mejores pilotos jóvenes del continente.