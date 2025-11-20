Santa Rosa en la final del Torneo Infantil de Canal 12



El equipo de Santa Rosa de Calamuchita llegó a la final de la zona interior del Torneo Infantil de Canal 12 cuando el pasado sábado 15 goleó 3 a 0 a sus similares de Villa Dolores en la semifinal.

Este combinado está conformado por chicos de 10 y 11 años que forman parte de la categoría Sub 14 y Sub 15 y son dirigidos técnicamente por Agustín Salgado, Juan Pablo Maldonado y Luciano González.

El partido final será frente Alta Gracia y se jugará este sábado a las 11:00 en las canchas de Canal 12, con televisación en diferido la próxima semana.

"Tenemos ilusiones y estamos muy contentos porque hemos tenido una temporada excelente con muy buenos jugadores", expresó a este medio Agustín Salgado.