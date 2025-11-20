Disertación sobre Educación y Seguridad Vial

Disertación sobre Educación y Seguridad VialSANTA ROSA20/11/2025Diario Tres
La Municipalidad de Santa Rosa invita al público en general a la Jornada de Educación y Seguridad Vial: "TU VIAJE SEGURO EMPIEZA EN VOS".
Una actividad gratuita y abierta a todo público orientada a fomentar la prevención de siniestros viales y la responsabilidad ciudadana. Un espacio fundamental para construir entre todos un tránsito más seguro.
📅 Fecha: Viernes 05 de Diciembre
🕢 Hora: 19:00 hs
📍 Lugar: Cooperativa de Santa Rosa, Libertad 579.
Disertarán con destacados profesionales:
• Soledad Torres - Productora de Seguros
• Bruno Ramos - Abogado
• Silvana Pereyra - Productora de Seguros
Y una invitada especial:
Cintia Bruera - Lic. en Seguridad Vial