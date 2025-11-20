Disertación sobre Educación y Seguridad Vial

La Municipalidad de Santa Rosa invita al público en general a la Jornada de Educación y Seguridad Vial: "TU VIAJE SEGURO EMPIEZA EN VOS".

Una actividad gratuita y abierta a todo público orientada a fomentar la prevención de siniestros viales y la responsabilidad ciudadana. Un espacio fundamental para construir entre todos un tránsito más seguro.

📅 Fecha: Viernes 05 de Diciembre

🕢 Hora: 19:00 hs

📍 Lugar: Cooperativa de Santa Rosa, Libertad 579.

Disertarán con destacados profesionales:

• Soledad Torres - Productora de Seguros

• Bruno Ramos - Abogado

• Silvana Pereyra - Productora de Seguros

Y una invitada especial:

Cintia Bruera - Lic. en Seguridad Vial