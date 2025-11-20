INCIDENTES EN LA LIGA BARRIAL DE SANTA ROSA

NOTA OFICIAL-COMISIÓN ORGANIZADORA

En virtud del informe elevado por la terna arbitral respecto a los hechos acontecidos el pasado jueves 13 de noviembre, y luego del análisis correspondiente por parte de esta Comisión Organizadora, se comunica la siguiente resolución:

-- El equipo Excursionistas de Yacanto queda eliminado del torneo en curso.

Asimismo, se determina su exclusión de los torneos Comercial 2025 y Apertura 2026, de acuerdo con lo establecido en el reglamento vigente y en función de la gravedad de los hechos registrados.

Jugadores sancionados:

Los futbolistas identificados como agresores de la terna arbitral y de un integrante de esta Comisión, tal como lo contempla el reglamento disciplinario, quedan expulsados de manera permanente y de por vida de todos los torneos organizados por esta institución.

- Suarez Juan, Bizuara Elias y Bizuara Ezequiel

Los siguientes jugadores están expulsados por el tiempo de 1 año calendario:

- Bizuara Lucas y Martinez Franco

Chepenekas Grabriel no podrá ingresar al campo de juego por 1 torneo (Comercial 2025).

El resto de los jugadores de la lista de buena fe de Excursionistas de Yacanto no podrán jugar en ningún equipo en el próximo torneo comercial 2025.

"Esta Comisión reafirma su compromiso con el respeto, el orden y la integridad de todas las personas involucradas en la actividad deportiva. Las decisiones tomadas buscan preservar valores y garantizar el normal desarrollo de nuestra competencia".

Sin otro particular,

Comisión Organizadora

(foto ilustrativa)