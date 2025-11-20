FPA DETUVO A UN DELIVERY DE DROGAS EN VILLA DEL DIQUE

Tras cuatro meses de intensas investigaciones, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron un punto de venta y detuvieron a un sujeto mayor de edad en la localidad de Villa del Dique.

El allanamiento, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, fue realizado en una vivienda ubicada en calle Salta s/n de la localidad mencionada. Durante el procedimiento, se concretó la aprehensión de un hombre de 43 años.

En el inmueble, el personal de la FPA incautó varias dosis de cocaína, un automóvil, una motocicleta y elementos de interés para la causa.

Cabe destacar, que el aprehendido realizaba la venta de drogas en su domicilio y ofrecía a sus clientes la modalidad delivery para la entrega de las drogas.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de Río Tercero, lo secuestrado y el detenido fueron trasladados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.